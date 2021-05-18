Лондонские биологи спасли от исчезновения редчайший вид черепах 1 18.05.2021, 17:58

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Фото: Dementia/Flickr

Длина ее карапакса может достигать 200 сантиметров, масса — 50-100 килограмм.

Азиатская мягкотелая черепаха Pelochelys cantorii относится к вымирающим видам. Это одна из крупнейших пресноводных черепах: длина ее карапакса может достигать 200 см, масса — 50-100 кг. Ранее она была распространена в Индии, Южном Китае и соседних регионах, но исчезновение среды обитания сильно сократило ее численность, сообщает National Geographic.

Подсчитать оставшихся особей практически невозможно: рептилия умело прячется. Большую часть своей жизни она скрывается на мелководье, сливаясь с песком или зарывшись в него. На поверхности выступают только глаза. Эта тактика помогает ей при охоте: заметив краба, рыбу или другую жертву, она совершает стремительный бросок и тут же смыкает на ней свои мощные челюсти.

Считается, что небольшие популяции сохранились в Камбодже и Вьетнаме, а в Индии, где ее употребляют в пищу, последнюю особь видели более 10 лет назад. Однако специалисты из Лондонского зоологического общества (ZSL EDGE of Existence) смогли найти одно гнездо в штате Керала в 2020 году. Оно было почти разрушено во время работ по добыче песка: обычно P.cantorii откладывает 30-50 яиц, но спасти удалось только несколько.

Биолог Аюши Джайн (Ayushi Jain) поместила яйца в инкубатор, где им были созданы условия, приближенные к естественным. Черепашата вылупились через 3 месяца, и затем люди дали им время подрасти и набраться сил.

На прошлой неделе команда выпустила пять здоровых детенышей в дикую природу штата Керала. Программа была проведена при поддержке National Geographic PhotoArk и MBZ Species Conservation Fund: одновременно с подбором для рептилий безопасной природной среды, специалисты работали с местными жителями, рассказывая о важности сохранения этого вида.

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