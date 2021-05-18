закрыть
18 мая 2021, вторник, 19:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Поставки сахара из Беларуси в Россию существенно уменьшились

  • 18.05.2021, 17:59
  • 2,496
Поставки сахара из Беларуси в Россию существенно уменьшились

Российские власти пытаются остановить рост цен.

Данные Белстата по внешней торговле показывают, что поставки сахара из Беларуси в Россию в физическом объеме существенно снизились. Если в четвертом квартале 2020-го экспортировано более 49,59 тыс. тонн, то в январе — марте года нынешнего — лишь около 29 тыс. тонн, сообщает officelife.media.

Однако статистика отражает и существенный рост цен на сахар. Например, в первом квартале 2020 года в Россию поставлено около 48,7 тыс. тонн продукта почти на $13,9 млн. Сейчас при намного меньшем объеме (см. выше) стоимость экспорта равна более $15,5 млн.

График ниже показывает помесячную динамику поставок белорусского сахара в Россию в январе — марте текущего года. В зимние месяцы был относительный спад, а в марте — резкий подъем. Как сообщалось, это происходит на фоне попыток российских властей остановить рост цен на сахар и решения ЕАЭС о временной отмене пошлин.

график с сайта: officelife.media
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Человек из бункера торопится на Площадь
Человек из бункера торопится на Площадь Владимир Халип
Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников