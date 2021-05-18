Поставки сахара из Беларуси в Россию существенно уменьшились 18.05.2021, 17:59

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Российские власти пытаются остановить рост цен.

Данные Белстата по внешней торговле показывают, что поставки сахара из Беларуси в Россию в физическом объеме существенно снизились. Если в четвертом квартале 2020-го экспортировано более 49,59 тыс. тонн, то в январе — марте года нынешнего — лишь около 29 тыс. тонн, сообщает officelife.media.

Однако статистика отражает и существенный рост цен на сахар. Например, в первом квартале 2020 года в Россию поставлено около 48,7 тыс. тонн продукта почти на $13,9 млн. Сейчас при намного меньшем объеме (см. выше) стоимость экспорта равна более $15,5 млн.

График ниже показывает помесячную динамику поставок белорусского сахара в Россию в январе — марте текущего года. В зимние месяцы был относительный спад, а в марте — резкий подъем. Как сообщалось, это происходит на фоне попыток российских властей остановить рост цен на сахар и решения ЕАЭС о временной отмене пошлин.

график с сайта: officelife.media

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