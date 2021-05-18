Очередную партию китайской вакцины привезли в Беларусь

Очередную партию китайской вакцины привезли в Беларусь3
- 18.05.2021, 18:54
- 1,666
Это гуманитарная помощь от Китая.
Утром 18 мая из Пекина в Минск вылетел грузовой самолет, на борту которого – гуманитарная помощь. В второй половине для самолет успешно приземлился в минском аэропорту.
- На аэродроме Мачулищи приземлился военно-транспортный самолет Ил-76МД с гуманитарной помощью от Китайской Народной Республики. На борту – китайская вакцина от коронавируса, - говорится в сообщении Минобороны Беларуси.
Вакцину против COVID-19, которая прибыла в Минск, разработала фармкорпорация Sinopharm, уточнили в ведомстве.