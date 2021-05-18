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Очередную партию китайской вакцины привезли в Беларусь

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  • 18.05.2021, 18:54
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Очередную партию китайской вакцины привезли в Беларусь
фото: AFP

Это гуманитарная помощь от Китая.

Утром 18 мая из Пекина в Минск вылетел грузовой самолет, на борту которого – гуманитарная помощь. В второй половине для самолет успешно приземлился в минском аэропорту.

- На аэродроме Мачулищи приземлился военно-транспортный самолет Ил-76МД с гуманитарной помощью от Китайской Народной Республики. На борту – китайская вакцина от коронавируса, - говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

Вакцину против COVID-19, которая прибыла в Минск, разработала фармкорпорация Sinopharm, уточнили в ведомстве.

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