Биткоин подешевел 2 18.05.2021, 19:05

Котировки главной криптовалюты за 2,5 часа снизились на 6%.

За 2,5 часа стоимость биткоина упала на 6%, до $42,9 тыс., по данным CoinGecko. Это произошло после того, как китайским финансовым организациями запретили предоставлять услуги, связанные с криптовалютами. По информации Reuters, соответствующее заявление было выпущено тремя финансовыми регуляторами, осуществляющими надзор за финансовыми онлайн-операциями, рынком платежей и клирингом.

Теперь финансовые организации Китая не могут предоставлять услуги по хранению и управлению криптовалютой, а также выпускать продукты, связанные с цифровыми активами. В совместном заявлении трех регуляторов сказано, что виртуальные валюты «не поддерживаются реальной стоимостью», их ценами легко манипулировать, а торговые контракты не защищены китайским законодательством.

В сентябре 2017 года ЦБ Китая запретил проводить первичные размещения токенов (ICO) и пригрозил отзывом лицензий площадкам, которые это делают. Сейчас Китай приравнивает криптовалюты к цифровым товарам, что запрещает использовать их в качестве платежного инструмента.

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