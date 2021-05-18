В центральном офисе tut.by по-прежнему проходит обыск 18.05.2021, 19:15

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фото: tut.by

Опубликованы списки задержанных.

В центральном офисе tut.by по-прежнему проходит обыск. Сотрудники, которые утром пришли на работу, не выходят на связь.

У главного редактора портала Марины Золотовой обыск прошел дома, ее отвезли в ДФР.

Оперативники приходили и к другим сотрудникам компании. У некоторых редакторов изъяли технику, но они находятся на свободе в статусе свидетелей.

По последней информации задержаны:

- генеральный директор Людмила Чекина

- главный бухгалтер Анжела Ассад

- заместитель бухгалтера Мария Новик

- заместитель директора Ирина Рыбалко

- директор по персоналу Надежда Адамович

- заместитель главного редактора Максим Гайко

- журналист Елена Толкачева

- инженер-программист Виталий Калиновский

- бизнес-аналитик Вадим Трусов

- начальник отдела маркетинга Анна Заяц

- начальник отдела продаж Марина Кушнеревич

- менеджер Андрей Авдеев

Также неизвестно, где находятся журналисты, которые еще утром приехали освещать события возле офиса tut.by. Нет связи с Александром Чернухо (Onliner), Артемом Майоровым («Белорусы и рынок») и Еленой Довнар.

В милиции журналистам Onliner.by ответили, что ни в одном из столичных РУВД их нет. В ДФР и СК информацией не располагают.

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