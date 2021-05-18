В центральном офисе tut.by по-прежнему проходит обыск
- 18.05.2021, 19:15
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Опубликованы списки задержанных.
В центральном офисе tut.by по-прежнему проходит обыск. Сотрудники, которые утром пришли на работу, не выходят на связь.
У главного редактора портала Марины Золотовой обыск прошел дома, ее отвезли в ДФР.
Оперативники приходили и к другим сотрудникам компании. У некоторых редакторов изъяли технику, но они находятся на свободе в статусе свидетелей.
По последней информации задержаны:
- генеральный директор Людмила Чекина
- главный бухгалтер Анжела Ассад
- заместитель бухгалтера Мария Новик
- заместитель директора Ирина Рыбалко
- директор по персоналу Надежда Адамович
- заместитель главного редактора Максим Гайко
- журналист Елена Толкачева
- инженер-программист Виталий Калиновский
- бизнес-аналитик Вадим Трусов
- начальник отдела маркетинга Анна Заяц
- начальник отдела продаж Марина Кушнеревич
- менеджер Андрей Авдеев
Также неизвестно, где находятся журналисты, которые еще утром приехали освещать события возле офиса tut.by. Нет связи с Александром Чернухо (Onliner), Артемом Майоровым («Белорусы и рынок») и Еленой Довнар.
В милиции журналистам Onliner.by ответили, что ни в одном из столичных РУВД их нет. В ДФР и СК информацией не располагают.