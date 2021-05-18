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Во время испытаний первой атомной бомбы образовался загадочный кристалл

  • 18.05.2021, 19:27
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Во время испытаний первой атомной бомбы образовался загадочный кристалл
фото: Luca Bindi и Paul J. Steinhardt

Кристалл появился после испытаний атомной бомбы 1945 года.

После испытаний атомной бомбы в Нью-Мексико в июле 1945 года мусор на полигоне слился вместе, образовав стекловидное вещество, которое теперь называют тринитит. В результате воздействия высокой температуры и давления в одном куске тринитита размером 10 микрометров появилась необычная структура, сообщает «Популярная механика».

Эта крупинка содержит редкую форму материи, называемую квазикристаллом, которая появилась в начале ядерной эры. «Обычные» кристаллы состоят из атомов, которые образуют решетку, периодически повторяющуюся в пространстве. Атомы квазикристалла тоже образуют решетку, как у нормального кристалла, но она не повторяется. Это означает, что квазикристаллы могут обладать свойствами, которых нет у обычных кристаллов. В природе квазикристаллы находят в метеоритах.

Обнаруженный на полигоне в Нью-Мексико квазикристалл – самый старый из созданных людьми. Он является редкой разновидностью тринититов – красным тринититом. Большинство тринититов зеленого цвета, но этот содержит медь – остатки проводов, которые тянулись по земле. Исследователи обнаружили также, что он обладает типом симметрии, характерным только для квазикристаллов.

По словам ученых, квазикристалл, который состоит из кремния, меди, кальция и железа, является «совершенно новым для науки».

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