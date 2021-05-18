Политолог: Четвертый пакет санкций против режима Лукашенко будет введен в ближайшее время 3 18.05.2021, 19:56

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И сразу же начнется разработка пятого.

— Это не первая атака на tut.by. Мне кажется, что главным мотивом нынешней кампании является та значительная роль портала, которую он сыграл в освещении политического кризиса в стране, — высказал свое мнение в экспресс-комментарии «Салідарнасці» директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий. — С учетом того, что белорусские власти полностью проиграли информационную битву за умы и сердца белорусов, также они не имеют конкурентоспособных государственных медиа, все их действия воспроизводят такой репрессивный тренд.

Сначала было зачищено политическое поле и инфраструктура гражданского общества, а сейчас, соответственно, продолжают зачищаться независимые медиа, как проводники некой альтернативной точки зрения. Особенно под ударом оказались ресурсы, которые имеют в себе смелость критиковать действия властей.

Результатом атаки на tut.by, считает политолог, может стать усиление давления Запада.

— Я думаю, что сегодня поставлена цель, если не уничтожить tut.by в том виде, в каком мы его знаем, то взять под контроль. И эта история должна послужить таким примером для устрашения остальных игроков медиарынка и подтолкнуть их в сторону некой самоцензуры.

Но эта атака лишь демонстрирует слабость позиции белорусских властей, не говоря уже о том, что подобные действия приведут к усилению санкционного давления со стороны западных стран.

По сути, белорусские власти собственным руками создают себе проблемы, добавив поводы для введения новых пакетов санкций западными странами. Ответ будет, безусловно.

Я думаю, что если до сегодняшнего дня между странами Евросоюза шли дискуссии по поводу целесообразности введения «четвертого пакета» санкций, то после сегодняшних событий этот вопрос практически предрешен. Я уверен, что «четвертый пакет» будет введен в ближайшее время, и сразу же начнется разработка пятого, — отметил собеседник «Салiдарнасцi».

Рост протестных настроений и недоверия к власти он считает еще одним следствием произошедшего.

— Еще одним эффектом этой «атаки» станет рост латентных протестных настроений и еще большего недоверия к власти.

Я не думаю, что tut.by решат заместить какими-то альтернативами, в том числе российскими, как полагают некоторые. В качестве аналогии можно напомнить отказ в регистрации пророссийской партии «Союз».

Дело в том, что главной целью, которую ставит перед собой это руководство страны, является тотальный контроль общественно-политического пространства и медиаландшафта. Так как это, с точки зрения белорусских властей, и есть гарантия того, что ситуация будет оставаться под контролем.

Любые прозападные, пророссийские или белорусские независимые СМИ, если они не находятся под контролем белорусских властей, представляют угрозу для стабильности.

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