Украина планирует приобрести противоракетную систему вроде «Железного купола» 18.05.2021, 20:10

Об этом заявил министр обороны Украины.

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что Минобороны рассматривает возможность приобретения системы противоракетной обороны типа "Железного купола". Сейчас эту систему активно использует Израиль, чтобы отражать обстрелы из Сектора Газа.

Об этом сообщило агентство "Укринформ".

Как пояснил Таран, последние события в Израиле доказали необходимость наличия такой системы противоракетной обороны в стране.

"Железный купол" - один из лучших образцов противоракетной обороны, но это лишь составляющая, одна из составных частей противоракетной обороны. Еще в прошлом году мы начали определенные действия по созданию противоракетной обороны Украины. Рассматриваем возможности приобретения чего-то вроде "Железного купола", - сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».