Главный редактор tut.by Марина Золотова – в ИВС на Окрестина 1 18.05.2021, 20:16

Марина Золотова

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В изоляторе находятся также ее заместитель Ольга Лойко и журналист Елена Толкачева.

В центральном офисе tut.by продолжается обыск. Сотрудники, которые утром пришли на работу, не выходят на связь. Также известно, что обыск провели у главного редактора портала Марины Золотовой, она находится в ДФР. Оперативники приходили и к другим сотрудникам компании. У некоторых редакторов изъяли технику, но они находятся на свободе в статусе свидетелей. По последней информации задержаны как минимум 12 сотрудников «Тутбай Медиа».

Cо слов мужа главного редактора tut.by Марины Золотовой, адвоката к ней не пустили, потому что сегодня не будет следственных действий. Насколько понял ее муж, она в статусе подозреваемой. Золотовой сказали, что ее отвезут на Окрестина, сообщает tut.by.

Журналист tut.by Елена Толкачева доставлена в ИВС на Окрестина. Как и Ольга Лойко, она задержана на 72 часа.

Также стало известно, что на 72 часа задержана заместитель главного редактора tut.by Ольга Лойко. Она находится в ИВС на Окрестина. Ее процессуальный статус пока неизвестен. Ольга с утра была в офисе редакции, там ее и задержали.

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