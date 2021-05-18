Крипто-миллиардер Бутерин уничтожил токены Shiba Inu почти на $7 млрд 7 18.05.2021, 21:09

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фото: Сергей Портер / Ведомости

Ранее он стал самым молодым крипто-миллиардером в мире.

Российско-канадский программист Виталий Бутерин, создатель криптовалюты Ethereum уничтожил большую часть подаренных ему токенов Shiba Inu. Об этом сообщила биржа криптовалют Coindesk 17 мая.

Бутерин отправил токены на несуществующий адрес поздно вечером в воскресенье, 16 мая. В результате этого электронные деньги вывели из обращения.

Программист пояснил, что "решил сжечь" 90% токенов Shiba, которые находились в его публичном кошельке. Остаток он планирует направить на благотворительность. Стоимость уничтоженных Бутериным монет Coindesk оценила в $6,7 млрд.

Биржа отметила, что создатели Shiba Inu перевели на кошелек основателя Ethereum половину всех выпущенных монет для "маркетингового хода".

В пояснительной записке Бутерин попросил создателей криптовалют не присылать токены не ему, а благотворительным организациям.

Новости об уничтожении токенов Shiba не оказали существенного влияния на цену криптовалюты, написала Coindesk. Стоимость монеты превысила отметку в $0,00001880, но затем опустилась примерно до $0,000016 и с тех пор не менялась.

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