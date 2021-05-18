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Контрабандные белорусские сигареты нашли в Латвии

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  • 18.05.2021, 21:14
  • 6,484
Контрабандные белорусские сигареты нашли в Латвии
Фото: vid.gov.lv

Соседи Беларуси продолжают борьбу с контрабандой режима Лукашенко.

17 мая на белорусско-латвийской границе изъяли две партии белорусских сигарет.

При проверке пустого грузового автомобиля, который въезжал из Беларуси в Латвию через пункт пропуска «Патерниеки», латвийские пограничники заподозрили, что в машине имеется тайник. При углубленном осмотре выяснилось, что в автомобиле оборудован двойной потолок, в котором находилось более 79 тысяч пачек сигарет NZ и Queen с белорусскими акцизными марками.

Еще одну партию сигарет нашли на станции Индра в грузовом поезде из Беларуси. Было изъято 440 пачек белорусских сигарет.

Сумма неуплаченных налогов с сигарет составляет примерно 265 тысяч евро, сообщает латвийская таможня.

Фото: vid.gov.lv
Фото: vid.gov.lv
Фото: vid.gov.lv
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