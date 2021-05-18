Топ мест древних битв Беларуси 18.05.2021, 21:35

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Как добраться до полей былых славных сражений.

Belarus.travel о самых значимых битвах в истории Беларуси и о том, как добраться до полей былых сражений.

БИТВА ПОД КЛЕЦКОМ

Клецк — небольшой городок в Минской области в 140 километрах от Минска. 5 августа 1506 года здесь была одержана самая крупная на территории Беларуси победа над татарами. Гетман Михаил Глинский нанёс сокрушительное поражение Крымскому ханству. Под впечатлением от военной мощи Великого Княжества Литовского ханство стало союзником литовских князей. Сегодня об этих событиях напоминает камень с изображением Михаила Глинского.

Как добраться до Клецка: прямого транспорта из Минска до Клецка нет, поэтому придётся добираться до Барановичей, а оттуда ехать на электричке в Слуцком направлении. Если вы едете на машине, то ваш путь лежит через трассу М1/Е30, а около Городеи надо будет повернуть налево.

БИТВА ПОД ОРШЕЙ

Битва под Оршей 8 сентября 1514 года — одна из самых важных битв в истории Беларуси и одна из самых крупных европейских битв XVI века. В тот день войска Великого Княжества Литовского под предводительством Константина Острожского одержали победу над войсками Московского княжества и смогли вернуть все захваченные Москвой города кроме Смоленска. Многие представители московской знати были взяты в плен.

Битва под Оршей. Аноним

Битва под Оршей — одно из известнейших военных событий в истории Беларуси. Память об этой битве живет до сих пор. Так, в 2014 году в честь 500-летия битвы в Польше и Литве даже были выпущены памятные монеты. А в Беларуси компания PRAS создала тематическую настольную игру.

Как добраться до Орши: Орша — один из основных железнодорожных узлов Беларуси. Несколько раз в день ходят поезда и электрички как из Минска, так и из Могилёва, Гомеля, Москвы.

На машине дорога из Минска до Орши по трассе Е30/М1 займёт около двух с половиной часов. А из Москвы по трассе М1 — около 6 часов.

БИТВА ПРИ ПОЛОНКЕ

Война России с Речью Посполитой 1654–1667 годов, или иначе «кровавый потоп», — малоизвестная страница белорусской истории. Вместе с тем именно во время этой войны было уничтожено более половины населения Беларуси. Для сравнения — во время Второй мировой войны погибла треть белорусов.

ФОТo: FLICKR.COM

В 1660 году практически вся территория современной Беларуси была захвачена московскими войсками. Единственным препятствием для захватчиков стала Ляховичская крепость. Недалеко от неё протекает река Полонка, берега которой и стали местом битвы. 10-тысячная армия ВКЛ дала отпор 30-тысячной армии московского царства и остановила наступление на Варшаву. В 1994 году на месте битвы был установлен мемориал.

Как добраться: сегодня место битвы на реке Полонка находится на территории Барановичского района. Поэтому ваша основная задача — добраться до Барановичей. Сделать это несложно, так как этот город — самый большой железнодорожный узел в Беларуси, сюда ходят поезда почти из любой точки Беларуси, а также ближнего зарубежья.

Из Барановичей до Полонки ходят электрички в Гродненском направлении. Если вы решите ехать к Полонке на машине, ваш путь будет пролегать по трассе М1.

БИТВА ПОД МИЛОВИДАМИ

Эта битва стала самой крупной победой объединенных войск повстанцев под руководством Кастуся Калиновского над регулярной российской армией. Пусть эта битва и не повлияла на исход восстания, а его предводители были казнены, она всё равно вписана в страницы славных белорусских военных побед.

Кастусь Калиновский и повстанцы.

Иллюстрация

На месте битвы установлен установлен памятник в честь погибших русских солдат и построена католическая каплица памяти белорусских повстанцев. В 1990-х годах там же был установлен памятный знак, а местной школе присвоено имя Александра Ленкевича, который командовал повстанцами.

Памятный камень в деревне Миловиды

Как добраться до Миловидов: Миловиды находятся в Барановичском районе, поэтому надо вначале доехать до Барановичей, а уже оттуда — до Миловид на автомобиле по трассе Р43.

БИТВА НА НЕМИГЕ

Эта битва примечательна тем, что благодаря ей в летописях впервые упоминается Минск. Глядя на сегодняшнюю Немигу, особенно в час пик, сложно представить, что когда-то тут произошла одна из самых кровавых междоусобных битв в истории Беларуси.Благодаря битве на Немиге в летописях впервые упоминается Минск.

Однако именно благодаря этой битве один из главных героев белорусской истории Всеслав Чародей был освобожден из заточения и занял полоцкий престол.

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