«Белорусский кейс» подают в Международный уголовный суд в Гааге 16 18.05.2021, 21:46

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19 мая в Гаагу подадут документы по преступлениям белорусского режима.

Об этом сообщил в Фейсбуке основатель "Свободного театра" Николай Халезин.

"На основании статьи 15 Римского Статута, каждый человек, группа или организация может предоставить информацию по обвинению в преступлениях или потенциальных преступлениях Международному уголовному суду. Информация предоставляется в офис прокурора ICC.

Материал по преступлениям белорусских властей будет предоставлен Международному уголовному суду в Гааге завтра, 19 мая. Данный кейс основан на свидетельствах сотен жертв, а также задокументированных уликах, аудиовизуальных уликах, расследованиях "в поле" и информации из открытых источников", — пишет он.

Материалы предоставят международное партнёрство по правам человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет, адвокатская организация "Global Diligence" и организация "Truth Hounds".

Свидетелем при подаче документов будет Наталья Коляда, жена Николая Халезина и соосновательница "Свободного театра".

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