«Мало им внеплановых остановок и горящего факела над Гродно» 4 19.05.2021, 7:47

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Забастовке - быть!

– На предприятии ОАО «Гродно Азот» начинаются массовые увольнения. Уже сегодня руководство завода без объяснения причин не продлило контракты некоторым рабочим, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!» из Гродно.

– Пока это началось с членов Белорусского Независимого Профсоюза. Но не исключено, что волна увольнений пойдет и дальше.

Возникает вопрос: по каким причинам, если работодатель не дает объяснений? Очевидно, что предприятие переживает очень трудные времена. Работая в убыток, руководство ищет возможности сэкономить, вследствие чего управленцы в агонии мечутся из стороны в сторону, в очередной раз стреляя себе в колено.

Когда увольняют опытных профессионалов, отдавших заводу много лет и имеющих за плечами огромный стаж работы, возникает также вопрос безопасности предприятия. Видимо, им мало внеплановых остановок и горящего факела над Гродно.

Каждый гражданин Беларуси должен осознать, что когда сегодня увольняют твоего друга, завтра могут уволить тебя. Голодный режим в истерике. Его верхушка сошла с ума и самое время проявить максимальную солидарность друг с другом, не давая себя в обиду.

Отстаивайте свое право на работу, отстаивайте свое мнение, объединяйтесь!

Мы - свободные люди и им этого никогда не отнять. Они не остановят нас. Посмотрите, как они напуганы, их лишают средств на существование. Их власть нелегитимна и не признана в мире. Их дни сочтены.

Мы – сила. Мы – будущее Беларуси. Нам только нужно объединиться в один кулак и скинуть эту старую, колхозную, разваливающуюся группку самозванцев!

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