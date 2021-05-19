Станислав Шушкевич: Ситуация в стране острая, дальше будет бунт 7 19.05.2021, 7:33

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Станислав Шушкевич

фото: charter.org

Пенсионеры и власть.

Финансовая компания Blacktower Group составила рейтинг европейских стран для выхода на пенсию. Беларусь в этом списке оказалась на последнем месте, что делает ее худшей страной Европы для пенсионеров. Сайт Charter97.org попросил первого руководителя независимой Беларуси Станислава Шушкевича оценить результаты этого рейтинга:

– Однозначно согласен c этими выводами, но нужно понимать, что в Беларуси есть две категории пенсионеров: чиновничья элита, генеральская, которая придвинута к власти и все остальные. Власти тщательно скрывают размеры пенсий, потому что эта элита имеет совсем другие доходы на пенсии, а у всех остальных они мизерные.

Получается, что всем нужно перерабатывать в хозяйстве, сажать и собирать урожай, накапливать на зиму. Это еще кто в состоянии, а те, кто нет имеют жалкое существование. Комиссия сделала правильно, что признала нашу пенсионную систему самой худшей в Европе.

– Как сегодня в своей массе живут белорусские пенсионеры? Можно ли назвать их судьбу выживанием?

– Вы знаете, я знаю много примеров, но не хотелось бы касаться личной жизни людей. Я скажу так: население живет бедно, лучше, чем после войны, но очень-очень плохо. Особенно если сравнивать с Эстонией, Польшей, Латвией и другими странами. Невозможно сравнивать наши мизерные пенсии со странами Евросоюза.

– В Беларуси третий месяц подряд падают реальные пенсии. Одной из причин называют инфляцию. Насколько сильно вы ощущаете инфляцию сегодня?

– Это сильно ощущает моя жена, за последние три месяца пищевые продукты подорожали в два раза.

– Как сократились реальные возможности пенсионеров и белорусских семей в целом в связи с обострением экономического кризиса в стране?

– Они настолько острые, что обостряться некуда. Дальше будет бунт. Лукашенко ездит к Путину выпрашивать всякие там деньги, чтобы закрыть дыры в бюджете, но только эти финансы пойдут на жирование одних, а нам достанутся никчемные пенсии. Количество жирующих в Беларуси мало, но власти на их стороне.

Понимаете, в нашей стране такая ситуация, что высококвалифицированный специалист получает столько же, сколько жалкий новобранец ОМОНа, а он фактически занимается бандитизмом. Это и обыски, и задержания, и пытки. Хотелось бы отметить, что все эти факты произвола фиксируются, есть структура, которая занимается этой деятельностью, но я не буду выдавать ее.

– Можно ли ожидать, что Лукашенко отдаст белорусские флагманы-предприятия, чтобы были деньги на пенсии?

– Лукашенко отдаст все что угодно, чтобы сохранить свою власть. Он постепенно это делает на протяжении всех лет. У него нет никаких принципов, это антибелорусский правитель.

Недавно Генеральный прокурор сказал, что мы спасаемся от коричневой чумы, якобы от нацизма, но нет никаких его признаков в белорусском обществе. Это может говорить только о неграмотности, недомыслие или полной подчиненности какой-то идеологии. Посмотрите на то, как презирается наш родной белорусский язык. Отсутствует огромное количество документов на белорусском, хотя у нас равноправие двух языков.

– Белорусские пенсионеры, которые раньше считались основой электората Лукашенко, активно выходили на марши летом и осенью 2020 года и продолжают участвовать в «партизанских» акциях. Что изменилось в настроениях старшего поколения белорусов?

– Старшее поколение поняло, что это вранье, против которого обязательно нужно противостоять. Это же умные люди. Раз пенсионеры вышли, значит, они против этой системы и надо менять власть, которая фальсифицирует выборы и держится за счет вранья. У нас нелегитимный правитель, это и ежу ясно.

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