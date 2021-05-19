ЦАХАЛ уничтожил объекты военной инфраструктуры, располагавшиеся в домах пяти командиров ХАМАСа
- 19.05.2021, 7:37
Нанесены удары по высокопоставленным боевикам.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на территории сектора Газы вечером 18 мая были уничтожены объекты военной инфраструктуры, располагавшиеся в домах пяти высокопоставленных боевиков ХАМАСа, передает newsru.co.il.
Целями атак ВВС ЦАХАЛа стали:
- объект военной инфраструктуры, располагавшийся в доме главы отдела исследований и разработок военной разведки ХАМАСа в Джабалии;
- объект военной инфраструктуры в дома заместителя командира восточного подразделения ХАМАСа в Хан-Юнисе;
- оперативный штаб по ведению боевых действий, располагавшийся в доме командира восточного батальона ХАМАСа;
- объект военной инфраструктуры для управления боевыми действиями, располагавшаяся в доме командира роты ХАМАСа в Рафахе Ясира Шейха Алиада;
- объект военной инфраструктуры в доме Мухаммада Аль Нажара, командира южного подразделения ХАМАСа в Хан-Юнисе.