Журналистка Катерина Борисевич вышла на свободу 2 19.05.2021, 7:56

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Катерина Борисевич

Коллеги встретили ее возле гомельской колонии.

Сегодня на свободу вышла журналистка tut.by Катерина Борисевич.

Журналистка провела за решеткой полгода за текст о «ноль промилле» алкоголя в крови героя Беларуси Романа Бондаренко.

«Начинаем утро с хороших новостей. Все время, сколько Катерина Борисевич находилась за решеткой, мы мечтали, что в день ее выхода скупим все цветы на Комаровке и будем ждать ее на воле с яркими охапками. Вчерашние события, которые произошли с редакцией tut.by, изменили наши планы. Рядом с гомельской колонией, куда Катю этапировали в последние дни ее заключения, нас немного, но мы дождались ее - с приветами от всех сотрудников компании», — сообщили журналисты tut.by.

Примерно в 7:24 утра Катерина Борисевич вышла из ворот колонии с двумя большими сумками.

Первой она позвонила 18-летней дочке Даше, которая сейчас ждет маму вместе с другими родными в Минске. Катерина рассказала, что долго не могла забрать все письма, а получила она их за полгода около 500.

«Сейчас Катерина Борисевич рядом со своими коллегами, она в прекрасном настроении», — сообщают журналисты.

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