Нэнси Пелоси призвала к «дипломатическому бойкоту» Олимпиады-2022 в Пекине 19.05.2021, 8:04

фото: olympics.com

Это означает отказ официальных лиц государств от посещения олимпийских мероприятий.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала во вторник к дипломатическому бойкоту пекинской Олимпиады 2022 года, сославшись на нарушения прав человека со стороны правительства Китая, сообщает «Голос Америки».

«Мы не можем делать вид, что нет ничего плохого в том, что Олимпийский игры будут проводиться в Китае», - заявила лидер демократов в Палате представителей на совместных слушаниях Комиссии по правам человека имени Тома Лантоса и Комиссии Конгресса и исполнительной власти по вопросам Китая.

Не поддержав полный бойкот зимней Олимпиады, которая пройдет в следующем году в Пекине, что подразумевает отказ спортсменов от участия в играх и об отказе крупных компаний от спонсорства мероприятия, Пелоси заявила, что мировые лидеры не должны присутствовать на Олимпиаде из-за геноцида, проводимого китайскими властями против собственных граждан.

«Давайте отдадим дань уважения своим спортсменам, оставаясь дома. Давайте объявим дипломатический бойкот, если эта Олимпиада действительно состоится», - сказала Пелоси.

Олимпийские игры в Пекине должны начаться 4 февраля 2022 года, всего через шесть месяцев после окончания ранее отложенных из-за пандемии летних Олимпийских игр в Токио. В прошлом году правозащитные группы несколько раз встречались с представителями Международного олимпийского комитета с просьбой перенести Олимпийские игры за пределы Китая, где также проходила летняя Олимпиада-2008.

На прошлой неделе правозащитные группы и западные страны во главе с США, Великобританией и Германией обвинили Китай в массовых преступлениях против уйгурского меньшинства в Синьцзяне и потребовали беспрепятственного доступа экспертов ООН в регион.

Сопредседатель Комиссии по правам человека, член Палаты представителей Крис Смит, республиканец из Нью-Джерси, открыл слушания, призвав «МОК и все заинтересованные стороны, включая Соединенные Штаты, найти новый город-организатор - или бойкотировать (Олимпиаду)».

«Предоставляя Пекину статус организатора Олимпийских игр, мы венчаем лаврами варварский режим, тогда как мы должны осуждать злоупотребления и геноцид, осуществляемые ими», - говорится в заявлении Смита.

По словам Смита, представители Международного олимпийского комитета, а также американских Олимпийского и Паралимпийского комитета были приглашены на слушания, но не приняли в них участия.

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