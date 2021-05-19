Медики назвали популярное лекарство, которое снижает эффективность вакцины от COVID-19 5 19.05.2021, 8:39

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Специалисты из медицинской школы университета Дьюка предупредили тех, кто собирается сделать прививку.

Американские ученые из медицинской школы университета Дьюка предупреждают: не стоит принимать парацетамол, чтобы избежать подъема температуры и уменьшить другие побочные эффекты при вакцинации от COVID-19, сообщает kp.by.

Многие принимают этот препарат накануне вакцинации, чтобы облегчить состояние после прививки. Но такая практика может стать причиной уменьшения количества антител, вырабатываемых иммунной системой. Особенно сильно жаропонижающие лекарства влияют на формирование антител, если их принимать при получении первой дозы вакцины.

Российские эксперты не согласны с американскими коллегами и, хотя признают, что парацетамол может вызвать сбой во взаимодействии иммунных клеток с антигенами вакцины, у человека все равно выработается достаточно антител, чтобы защититься от ковида.

Даже если количество антител немного снизится из-за приема парацетамола после первой дозы вакцины, вторая доза увеличит иммунный ответ, считают российские медики.

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