Молния ударила в купол Исаакиевского собора в Петербурге: видеофакт 19.05.2021, 8:52

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Фото: ИА «Росбалт»

В северной столице РФ прошли мощные ливень и гроза.

Россиянин Сергей Сухов заснял, как молния попала в крест на куполе Исаакиевского собора в Петербурге. Видео появилось в Instagram.

Вчера вечером в северной столице РФ начался ливень и гроза. Порывы ветра достигали 16 м/с. Специалисты семь раз выезжали из-за упавших деревьев, шесть раз — по причине затопления зданий и четыре раза устраняли обрывы проводов и устанавливали на место упавшие светофоры.

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