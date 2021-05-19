Молния ударила в купол Исаакиевского собора в Петербурге: видеофакт
- 19.05.2021, 8:52
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В северной столице РФ прошли мощные ливень и гроза.
Россиянин Сергей Сухов заснял, как молния попала в крест на куполе Исаакиевского собора в Петербурге. Видео появилось в Instagram.
Вчера вечером в северной столице РФ начался ливень и гроза. Порывы ветра достигали 16 м/с. Специалисты семь раз выезжали из-за упавших деревьев, шесть раз — по причине затопления зданий и четыре раза устраняли обрывы проводов и устанавливали на место упавшие светофоры.