Эксперты назвали самую «сильную» группу крови 5 19.05.2021, 9:10

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Ее обладатели наиболее устойчивы к болезням.

По данным ряда СМИ, ученые считают наиболее «сильной» группой крови первую. Проблемы кровеносных сосудов, сердца, головного мозга, как правило, обходят стороной ее обладателей. Специалисты назвали отличительные черты людей с наиболее «сильная» группа крови, пишет u-news.com.ua.

Они заявили, что «чаще всего это выносливые и активные люди, редко страдающие от деменции в старости и развития онкологических заболеваний».

Исследователи констатируют, что первую группу крови отличают пониженные показатели свертываемости – это в свою очередь, снижает нагрузку, испытываемую сердцем и сосудами мозга. Таким образом, люди с этой группой крови наиболее устойчивы к развитию инсультов, инфарктов по сравнению с людьми, имеющими другие группы.

Вдобавок наиболее «сильная» группа крови, которую назвали специалисты, ассоциируется с меньше подверженностью психическим расстройствам.

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