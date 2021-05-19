Эксперты назвали самую «сильную» группу крови

Эксперты назвали самую «сильную» группу крови5
- 19.05.2021, 9:10
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Ее обладатели наиболее устойчивы к болезням.
По данным ряда СМИ, ученые считают наиболее «сильной» группой крови первую. Проблемы кровеносных сосудов, сердца, головного мозга, как правило, обходят стороной ее обладателей. Специалисты назвали отличительные черты людей с наиболее «сильная» группа крови, пишет u-news.com.ua.
Они заявили, что «чаще всего это выносливые и активные люди, редко страдающие от деменции в старости и развития онкологических заболеваний».
Исследователи констатируют, что первую группу крови отличают пониженные показатели свертываемости – это в свою очередь, снижает нагрузку, испытываемую сердцем и сосудами мозга. Таким образом, люди с этой группой крови наиболее устойчивы к развитию инсультов, инфарктов по сравнению с людьми, имеющими другие группы.
Вдобавок наиболее «сильная» группа крови, которую назвали специалисты, ассоциируется с меньше подверженностью психическим расстройствам.