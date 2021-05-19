Епископ Юрий Кособуцкий: Молимся за всех журналистов и настоящих людей Беларуси 2 19.05.2021, 9:15

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Юрий Кособуцкий

фото: catholic.by

Католический иерарх призвал к «сильной молитве в час испытаний».

Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий призвал «к сильной молитве за всех тех, кого в сегодняшние времена, в XXI веке, преследуют за правду, за веру, за пребывание настоящим человеком».

«Молитва — это великая мощь, которая дает силы выдержать в любых жизненных ситуациях. Молимся за всех журналистов, особенно за команду tut.by в час испытаний», — написал католический иерарх на своей странице в «Фейсбуке».

18 мая департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

Сайт tut.by 18 мая заблокирован.

На данный момент известно о задержании 12 сотрудников tut.by.

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