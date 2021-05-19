Эксперт: Денег Таракану больше никто не даст 5 19.05.2021, 9:28

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фото: ТАСС

Последние события серьезно повлияют на экономическую ситуацию.

За последние дни произошло несколько важных событий – вышел указ Лукашенко о привлечении внешних займов на российском рынке – объемом 100 млрд рос руб ($1,4 млрд), закрыто главное медиа страны – tut.by, озвучены радикальные предложения по сокращению срока декретного отпуска и изменению размера выплат пособия на детей.

Myfin.by поинтересовался у старшего научного сотрудника BEROC Льва Львовского, как это повлияет на текущую экономическую ситуацию, курс рубля и финансовые ожидания населения?

100 миллиардов – нереальная сумма

– Указ о привлечении $1,4 млрд на российском рынке – это довольно удивительное заявление. Мягко говоря. Ведь российский рынок, в отличие от международного, на котором ранее белорусские власти брали деньги в долг, не такой глубокий. На нем меньше людей, инвестфондов и компаний.

Поэтому «добывать» деньги там куда сложнее: белорусские власти уже привлекали деньги на российском рынке, но это были гораздо более скромные цифры – $100-150 млн. То есть даже не в разы, а на порядок меньше!

В чем тогда логика нынешних цифр?

Возможно – в предыдущих кредитах, полученных извне – ведь белорусские власти смогли получить те самые миллиарды, разместив евробонды. Но речь шла о международном рынке, не о российском. Самым крупным размещением суверенных облигаций на рынке РФ было размещение казахских ценных бумаг объемом 40 миллиардов рублей за три выпуска. Сроком от 3 до 10 лет и по ставке от 5,4 до 7% годовых. Но Беларусь – не Казахстан, где ВВП больше в разы, рейтинги выше, экономическая и политическая ситуация стабильна и нет даже угроз каких-либо санкций.

Убедить частных инвесторов не удастся

– Еще один немаловажный момент – одно дело занимать у государства, другое – у участников рынка. Когда речь идет о займе между Путиным и Лукашенко, то международные рейтинги не имеют большой силы и можно договориться на гораздо большие суммы. А когда идет размещение на рынке, то уговорить каждого инвестора, как мантру повторяя, что вы стабилизировали ситуацию в стране, не удастся.

Потенциальные инвесторы ориентируются на новостной фон, на отчеты экспертов, на международные рейтинги.

Поэтому, когда это размещение начнется, то речь будет идти о гораздо меньших суммах, чем 100 миллиардов российский рублей, обозначенных в указе Лукашенко. Во-вторых, под более высокие ставки, и, в-третьих, вряд ли это будут длинные деньги, как белорусские евробонды – 5-ти и 10-летние.

То есть белорусские власти займут меньше, под более высокий процент и на более короткий срок. Но конкретные условия мы будем видеть после того, как состоится это размещение. Может так случиться, что потенциальные инвесторы не посчитают Беларусь стабильным эмитентом и не станут покупать бумаги по предложенной цене, требуя скидку.

Рикошетом по ПВТ

– В ситуации с атакой на tut.by следует отметить две вещи. Первая – претензии связаны с ПВТ. Как я понимаю, по мнению КГК компания обманом зарегистрировалась в ПВТ и незаконно получала налоговые льготы. Плюс к этому – их выбросили из ПВТ в день обысков без какого-либо разбирательства.

После повышение налога на 4% это еще один важный звонок для ПВТ – теперь они не являются неприкасаемыми, и нахождение компании в ПВТ, если она чем-то разозлит власть, может стать частью обвинения. Кроме того, стало ясно, что администрация ПВТ такие компании никоим образом не защитит, и если у резидента парка начнутся какие-то проблемы с властью, то она исключит его за полдня.

Вторая часть связана с ролью портала и бизнес-климатом в целом.

Бизнесмены всегда стараются искать что-то хорошее и надеяться на лучшее.

В частности, все последние месяцы они говорили – «ну посмотрите, tut.by же не закрыли. Значит не все так плохо и не все потеряно». Теперь закрыли. Правда все мы надеемся, что не навсегда и все ограничится каким-то штрафом.

Это затронет сотни бизнесов

– Тем не менее факт глобальный и неприятный. Есть прямое влияние tut.by на бизнес – это крупнейшая площадка для рекламодателей, торговая платформа и источник независимой аналитики, в том числе экономической. И бизнес размещает рекламу в том или ином издании не в рамках какой-то гуманитарной помощи, а для того, чтобы привлекать клиентов.

Теперь, с потерей такого мощного канала станет сложнее привлекать клиентов и покупателей. Это, конечно же, окажет свой отрицательный эффект на розничную торговлю и внутренний рынок в целом. Да, рекламодатели перейдут вслед за аудиторией в другие места, но там потенциальные покупатели будут менее агрегированными.

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