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«Мы неумолимы в нашем стремлении к переменам!»

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  • 19.05.2021, 9:35
  • 1,184
«Мы неумолимы в нашем стремлении к переменам!»
фото: nn.by

В Беларусь вернется радость и справедливость.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал вдохновляющее видео и текст о белорусских протестах:

— Пусть в Беларусь вернется радость и справедливость! Мы должны быть сильными. Мы должны быть мудрыми. Мы должны быть смелыми!

Мы должны действовать и победить наш страх ради свободы, ради жизни, ради нашего будущего!

Мы неумолимы в нашем стремлении к переменам!

Продолжаем бессрочный протест! Атакуем режим таракана по всем фронтам!

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