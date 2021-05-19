«Мы неумолимы в нашем стремлении к переменам!»1
- 19.05.2021, 9:35
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В Беларусь вернется радость и справедливость.
Телеграм-канал «Баста!» опубликовал вдохновляющее видео и текст о белорусских протестах:
— Пусть в Беларусь вернется радость и справедливость! Мы должны быть сильными. Мы должны быть мудрыми. Мы должны быть смелыми!
Мы должны действовать и победить наш страх ради свободы, ради жизни, ради нашего будущего!
Мы неумолимы в нашем стремлении к переменам!
Продолжаем бессрочный протест! Атакуем режим таракана по всем фронтам!