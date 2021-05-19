Сотрудников tut.by не пускают в офис 5 19.05.2021, 9:49

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фото: tut.by

Обыск продолжался вчера до поздней ночи.

Сотрудники tut.by не могут попасть в свой офис в Минске, сообщает телеграм-канал издания.

«Работники охраны сказали нашему журналисту, что допуск в офис закрыт — по распоряжению следственных органов. Видео с камер, которые установлены на 8-м и 9-м этажах (офисы tut.by), на мониторах не отображается», — сообщается в ТГ-канале.

Вместе с тем известно, что силовиков в офисе уже нет.

Накануне обыск в офисе tut.by продолжался до поздней ночи.

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