Сотрудников tut.by не пускают в офис

Сотрудников tut.by не пускают в офис5
- 19.05.2021, 9:49
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Обыск продолжался вчера до поздней ночи.
Сотрудники tut.by не могут попасть в свой офис в Минске, сообщает телеграм-канал издания.
«Работники охраны сказали нашему журналисту, что допуск в офис закрыт — по распоряжению следственных органов. Видео с камер, которые установлены на 8-м и 9-м этажах (офисы tut.by), на мониторах не отображается», — сообщается в ТГ-канале.
Вместе с тем известно, что силовиков в офисе уже нет.
Накануне обыск в офисе tut.by продолжался до поздней ночи.