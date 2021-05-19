Мошенники под видом Илона Маска и Tesla украли $2 миллиона в криптовалюте
- 19.05.2021, 9:57
Преступники создавали фейковые страницы предпринимателя с его фотографиями.
По данным Федеральной торговой комиссии, с октября 2020-го мошенники украли у пользователей более $2 млн, действуя от имени Илона Маска и компании Tesla.
«Обещания гарантированной огромной прибыли или заявления о том, что ваша криптовалюта будет умножена, всегда являются мошенничеством», — указано в сообщении Федеральной торговой комиссии.
За последние шесть месяцев мошенники украли у интернет-пользователей около $80 млн в криптовалюте. $2 млн удалось выманить, используя имя Илона Маска и его компании Tesla.
Преступники создавали фейковые страницы предпринимателя с его фотографиями и публиковали заявления о якобы бесплатной раздаче одной из криптовалют.
В прошлом году Маск также стал жертвой одной из крупнейших афер с биткоинами в Twitter: хакеры взломали официальные аккаунты главы Tesla, президентов Барака Обамы и Джо Байдену, Билла Гейтса, компании Apple, получив за это выкуп в $120 тыс.
Напомним, на днях курс биткоина опустился ниже $45 тыс. в первый раз за последние три месяца. Падение курса криптовалюты совпало с тем, как СЕО Tesla Илон Маск в своем Twitter намекнул на продажу всех биткоинов его компании.