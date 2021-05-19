Секретное оружие Москвы: есть ли у России «микроволновая пушка»? 19.05.2021, 10:32

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О реальных возможностях и выдумках Кремля.

Вторая холодная война, которая развернулась между Россией и коллективным Западом в последние несколько лет, носит характер гибридного противостояния, в ходе которого в ход идет буквально весь арсенал – от кибератак на критически важную инфраструктуру противника, до откровенно террористических актов типа подрыва военных складов в Чехии или использование яда «Новичок», пишет эксперт Михаил Жирохов для сайта Realist.

В этом ряду отдельно стоит то, что американцы называют «гаванским синдромом». В 2016 году внезапно у американских дипломатов на Кубе начались проблемы со слухом, удержанием равновесия, которые сопровождались головными болями. Уже тогда по симптомам врачи ставили диагноз – применение против них ультразвукового оружия. И вот не так давно американское издание Politico сообщило со ссылкой на трех нынешних и бывших официальных лиц США, что правительство США подозревает, что за предполагаемыми атаками, которые вызывали проблемы со здоровьем у государственных служащих США по всему миру, может стоять Главное разведывательное управление (ГРУ) России.

Оружие или выдумка?

Прежде всего необходимо отметить, что с момента выявления такого физического явления как сверхвысокая частота (СВЧ) начались и попытки его применения в военной сфере. Собственно говоря, появление СВЧ-печи или как мы привыкли называть в быту «микроволновки» является лишь побочным результатом таких исследований.

На сегодня очевидно, что как минимум США, Китай и Россия располагает таким видом оружия как «СВЧ-пушка» — фактически генераторы большой мощности, которые способны выводить из строя компонентную базу, приводя к функциональному поражению носителей электронной аппаратуры.

При этом стоит отметить, что такое оружие на порядок эффективнее, например, мощных лазеров, так как воздействие лазера это фактически нагрев полупроводниковых элементов, а СВЧ – это фактически пулевой пробой. Таким образом, чем сложнее и миниатюрнее компонентная база, тем ниже ее устойчивость к волнам сверхвысокой частоты.

Однако, как и в случае с лазерным оружием, ныне СВЧ-оружие требует использования просто колоссального количества энергии, поэтому пока оно все-таки достаточно громоздкое.

Так, например, имеющаяся информация о российской СВЧ-пушке, которая датируется еще 2015 годом, говорит о том, что она установлена на базе гусеничного шасси самоходного зенитно-ракетного комплекса «Бук». При этом якобы это секретное изделие способно выводить из строя летательные аппараты противника в радиусе свыше 10 километров.

Говоря о габаритах, стоит отметить, что развитие технологий идет просто фантастическими темпами и появление тех же малогабаритных аккумуляторов повышенной емкости уже не за горами, а значит, достаточно скоро мы можем увидеть гораздо более компактные образцы СВЧ-оружия.

В чем реальная опасность

Практически сразу после открытия стало понятно, что излучение сверхвысокой частоты опасно для человека. По степени негативного влияния на клетку организма его можно сравнить разве, что с радиацией. При этом влияние СВЧ-излучения на человека — отдельная и довольно обширная тема, которая ныне активно разрабатывается в научной среде.

Причем в США такие исследования направлены на определение мощности СВЧ-пушки, при которой она представляла бы собой нелетальное оружие. Особенно эта тема стала актуальной в начале 1990-х годов после серьезных проблем у американского контингента в Сомали, где противниками янки были не столько боевики с автоматами, сколько гражданские, вооруженные палками и камнями. При этом рассеивать такие толпы с помощью огнестрельного оружия было крайне сложно с этической точки зрения. Поэтому военные и выдали заказ на такое оружие, которое было бы не смертельным, но весьма болезненным.

В результате достаточно быстро на вооружении появился такой образец как Silent Guardian («Бесшумный страж»), предназначенный для разгона именно агрессивной массы невооруженных людей. Понятно, что все характеристики этого сверх-секретного оружейного комплекса неизвестны широкой публике, но по некоторым данным это генератор электромагнитных колебаний в диапазоне миллиметровых волн с частотой около 94 ГГц с антенной системой, способной формировать луч диаметром два метра. При этом эффективная дальность «Бесшумного стража» составляет 500 метров.

По уверениям ученых при попадании СВЧ-луча в человека 83% энергии этого излучения поглощается верхним слоем кожи, при этом остальные 17% вызывают эффект того, что называют «незамедлительное и высоко мотивированное поведение спасения». Если судить по научным публикациям были проведено около 10 тысяч полевых испытаний, в ходе которых было определено, что болевой порог достигался в течение 3 секунд облучения, а после 5 секунд — боль становилась невыносимой.

Говоря о том, что такое оружие является совсем уж безвредным, говорить не приходится – даже в лабораторных условиях были отмечены как минимум шесть случаев, когда испытуемые получали слабые ожоги в виде покраснений и вздутий кожи, а в одном случае — даже ожог второй степени. И это при том, что добровольцы были подготовлены – проходили довольно тщательное медицинское освидетельствование, а перед опытами с них снимали металлические предметы, контактные линзы, защищали глаза специальными очками. Сложно представить, что будет если такое оружие будет применено против толпы обывателей с цепочками, кольцами, зубными протезами и имплантами или, например, с кардиостимуляторами.

Ущерб больше политический

Можно говорить, что нелетальное СВЧ-оружие всего лишь сводит к политически приемлемому минимуму возможность непреднамеренных жертв. Возможно, что этого достаточно для того, чтобы назвать его «гуманным» с полицейской точки зрения. Но особенность такого рода оружия в том, что его мощность может быть увеличена или уменьшена в зависимости от поставленной задачи – так, если увеличить время воздействия, то кожа получит серьезные ожоги, а глазные яблоки просто могут вскипеть и лопнуть.

Таким образом, если иметь в виду боевые действия и связанные с ними риски, то использование СВЧ-оружия действительно серьезно повышает шансы на победу и на сегодня речь может идти о переходе от опытных образцов к серийному производству.

И, по всей видимости, такое оружие уже как минимум проходит полевые испытания. Так, осенью 2020 года появились сообщения об использовании микроволнового оружия китайской армией в ходе против с индийскими вооруженными силами в приграничных районах Гималая. Об этом сообщала та же The Times со ссылкой на профессора Цзинь Цаньжона. По его словам, с применением такого оружия в августе 2020 года Китаю удалось отбить две стратегически важные вершины в области Ладакх.

То есть, микроволновое оружие из области фантастики постепенно переходит в реальность и пока совершенно непонятно, каким образом будет реализована система для противодействия ему.

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