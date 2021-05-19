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В Беларуси с новой силой вспыхнули акции солидарности

  • 19.05.2021, 10:39
В Беларуси с новой силой вспыхнули акции солидарности

Люди выходят в поддержку свободных журналистов и всех героев нашей страны.

По всей Беларуси продолжаются акции солидарности в поддержку независимых СМИ и журналистов, а также медиков Андрея Любецкого и Ольги Корнеевой и других героев страны.

Об этом сообщают телеграм-каналы «Хартия 97%» и «Баста!».

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