В Беларуси с новой силой вспыхнули акции солидарности 19.05.2021, 10:39

Люди выходят в поддержку свободных журналистов и всех героев нашей страны.

По всей Беларуси продолжаются акции солидарности в поддержку независимых СМИ и журналистов, а также медиков Андрея Любецкого и Ольги Корнеевой и других героев страны.

Об этом сообщают телеграм-каналы «Хартия 97%» и «Баста!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.