Politico: США отговорили Израиль начинать наземную операцию в Газе 19.05.2021, 10:45

Вашингтон способствовал переговорам между Египтом и обеими сторонами конфликта.

Администрация президента США Джо Байдена смогла убедить Израиль не начинать наземную операцию в секторе Газа, сообщает Politico (перевод – nv.ua) со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным издания, в Белом доме убеждены, что дальнейшей эскалации конфликта, который мог перерасти в крупномасштабные боевые действия, удалось избежать благодаря закрытым переговорам с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Собеседник издания рассказал, что влияние США было важным для предотвращения наземной операции.

США также способствовали переговорам между официальными лицами Египта и обеими сторонами конфликта, включая ХАМАС.

Эскалация конфликта Израиля и ХАМАС

Конфликт между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке в мае 2021 года перешел в горячую фазу. Сотни взаимных ударов ознаменовали тяжелейшее обострение в регионе с 2014 года.

К возобновлению военных действий привел конфликт, связанный со спором о правах на владение землей в районе Шейх-Джарра в Восточном Иерусалиме.

Боевики из группировки ХАМАС, которая господствует в секторе Газа, требовали от Израиля вывести войска из комплекса мечети Аль-Акса, где 8 мая сотни палестинских протестующих, негодовавших из-за угрозы выселения других палестинцев, получили ранения в ходе столкновений с силовиками.

10 мая, через несколько минут после истечения срока ультиматума, ХАМАС начал наносить удары по израильской территории.

За двое последующих суток боевики выпустили более 1000 ракет. Большинство из них перехватила противоракетная система Железный купол.

На фоне обстрелов обострилось межэтническое противостояние в Лоде и Бат Яме; агрессивные группы арабов и евреев пытались устроить погромы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о введении режима чрезвычайного положения в городе Лод.

Израиль в ответ начал уничтожение инфраструктуры ХАМАС и ликвидацию руководителей группировки. С 12 по 15 мая в результате авиаударов по сектору Газа были снесены три высотных здания, в которых, по утверждению Армии обороны Израиля, располагались офисы и узлы управления ХАМАС.

В ночь на 14 мая Армия обороны Израиля сообщила, что начала сухопутную операцию в секторе Газа, однако это оказалось ложным маневром; ЦАХАЛ нанес массированный удар по наземным целям и подземным тоннелям, которые использовали террористы.

В группировке ХАМАС 14 мая заявили, что готовы прекратить обстрел территории Израиля, но не получили ответа на запрос о перемирии. Ракетные атаки продолжились: с 10 по 15 мая по израильской территории было выпущено 2300 ракет, сообщили в ЦАХАЛ.

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