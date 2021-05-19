Ученые нашли в Польше животное, похожее одновременно на крокодила, кабана и броненосца 19.05.2021, 11:01

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При этом у него было очень мало зубов.

Окаменелости неизвестного ранее вида вымершей рептилии были обнаружены на юго-западе Польши командой исследователей из Института палеобиологии Польской академии наук (PAN) и Варшавского университета (UW), пишет «Вокруг Света. Украина».

Этозавр (Aetosauria) – доисторическая четвероногая рептилия, жившая в позднем триасе на территории нынешних Северной Америки, Южной Америки, Европы, Гренландии, Индии и Марокко.

Палеонтологи раскопали челюстную кость и фрагменты панциря этозавра возрастом 210 миллионов лет в деревне Коцуры, что в Опольском воеводстве. Вид назвали Kocurypelta silvestris.

Образцы обнаружили вместе с окаменелостями других позвоночных, которые обитали на Земле в те далекие времена. В том числе останками двоякодышащей крупной рыбы и одной из самых древних черепах.

По словам Лукаша Чепински из Института эволюционной биологии UW, у неизвестного этозавра насчитывалось очень мало зубов. При этом они были смещены к передней части черепа. Исследователь подчеркнул, что у других этозавров такая особенность отсутствует: обычно их челюсти полны зубов.

По мнению ученых, особи нового вида достигали трех метров в длину. Внешне они выглядели как помесь крокодила, броненосца и кабана.

Лукаш Чепински считает, что эти животные были всеядными. Они питались преимущественно растениями и мелкими беспозвоночными.

Первые раскопки в Коцурах проводились на рубеже XIX-ХХ веков, когда село еще входило в состав Германской империи. Первую кость, найденную здесь Георгом Гюрихом, отправили в Гамбург для дальнейшего исследования. Там ее внимательно изучил известный палеонтолог Фридрих фон Хюне. Он распознал в ней окаменелость динозавра хищного вида, который назвал в честь его первооткрывателя: Velocipes guerichi.

Конечно, было бы здорово найти здесь окаменелые останки динозавров, ведь они определенно здесь обитали, заключил Лукаш Чепински.

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