«Метро» ХАМАС: как выглядят подземные туннели боевиков снаружи и изнутри 19.05.2021, 11:22

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Пресс-служба Армии обороны Израиля создала 3D-модель.

С 15 мая израильская армия прицельно уничтожает «метро» ХАМАС — так называют многокилометровые подземные бункеры, которыми пользуются палестинские боевики. Пресс-служба Армии обороны Израиля создала 3D-модель такого тоннеля. НВ публикует это видео.

По информации Reuters, 17 мая Израиль бомбил систему подземных тоннелей. По словам представителей официального Иерусалима, из них движение ХАМАС и палестинские боевики ведут ракетные обстрелы израильских городов. Израильские военные объявили об уничтожении 15 километров тоннелей.

Как сообщает BBC, систему тайных туннелей, по которым из территории Египта в Газу переправляется оружие, боеприпасы и различные товары, начали создавать еще два десятилетия назад. В последнее время также появились тоннели под границей между Израилем и сектором Газа, по которым джихажисты проникают внутрь территории Израиля. Они стали одной из главных целей ударов израильской авиации.

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