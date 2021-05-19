Политолог: Ситуацию в белорусской экономике можно назвать преддефолтной 3 19.05.2021, 11:33

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Фото: Reuters

Недовольство в белорусском обществе никуда не исчезло.

Политолог Дмитрий Болкунец в колонке для forbes.ru объясняет, почему Кремлю не стоит поддерживать режим Лукашенко.

Платить нечем

Ситуацию в белорусской экономике можно назвать преддефолтной. Агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг страны на уровне B с негативным прогнозом. По официальному прогнозу, дефицит бюджета 2021 года достигнет $2,2 млрд — почти на 40% больше, чем ожидалось в конце прошлого года. Внешний госдолг на 1 апреля составил $18 млрд, внутренний долг c начала года увеличился на 19% — до $4,6 млрд. Происходит масштабное списание долгов государственных предприятий, которые обеспечивались гарантиями правительства. Например, решение спасти «Белорусский металлургический завод» от банкротства сразу увеличило госдолг на $700 млн.

Белорусские банки вынуждены брать себе на баланс все больше акций убыточных предприятий, которые не в состоянии платить по кредитам. Только за январь-март этого года показатель банковской отчетности «Акции и другие виды участия в капитале» вырос вдвое — с 3,87 млрд до 7,75 млрд белорусских рублей. Для сравнения: в феврале 2016 года он составлял всего 0,3 млрд белорусских рублей. Правительство вынуждает банки инвестировать в убыточные предприятия. Недоверие к государству и падение доходов граждан привели к массовому оттоку депозитов.

Для снижения рисков банкротства было решено увеличить капитал Беларусбанка (аналога российского «Сбера») примерно на $400 млн (1 млрд белорусских рублей). Банкам с российским капиталом тоже понадобились вливания от акционеров. Нацбанк искусственно сдерживает курсы валют и ставку рефинансирования, чтобы не ухудшать и без того сложное положение государственных предприятий с их огромными валютными долгами. На протяжении четырех месяцев наблюдается валютный дефицит на межбанковских торгах, где удовлетворяется менее 10% заявок на покупку валюты. Такая ситуация может быть вызвана плановыми платежами по государственному долгу, вот почему Минску так важна российская помощь.

Дефицит валюты должен привести к резкому падению белорусского рубля. В этой ситуации стоит ожидать непопулярных шагов в банковском регулировании. Рассматривается возможность выдачи валютных вкладов населению рублями по курсу. 9 июля вступит в силу указ Лукашенко, согласно которому в случае угрозы экономической безопасности и стабильности финансовой системы страны вводятся валютные ограничения на срок до одного года. Поскольку по всем индикаторам экономической безопасности уже есть серьезные отклонения от нормы, ограничения могут быть введены в любой момент. Не стоит исключать и так называемый кипрский сценарий, когда с каждого депозита, размер которого превышает определенную сумму, будет единовременно списан фиксированный процент.

Риски для России

Основными покупателями новых белорусских бондов, скорее всего, станут крупные российские банки, однако для них это будет довольно рискованное вложение средств. США и ЕС усиливают санкционное давление на Минск, и госдолг — очевидная мишень. Несколько западных инвестиционных фондов уже заявили о продаже евробондов Беларуси, выпущенных летом 2020 года. Нет ясности, будут ли применены вторичные санкции, однако токсичность белорусских компаний может повлечь массовый отказ от сотрудничества с ними. Сам риск вторичных санкций уже влечет негативные последствия для бизнеса.

Особенно чувствительно это становится для российских компаний, поставляющих нефть на белорусские НПЗ и европейским покупателям. По информации агентства Argus, европейские банки уже отказываются финансировать сделки по реализации белорусских нефтепродуктов. А с 3 июня Минфин США намерен возобновить действие санкций в отношении девяти белорусских компаний, в основном из сферы нефтехимии, но не исключено, что в список попадет и «Беларуськалий». В таком случае можно ожидать падения валютной выручки страны еще на 25-30%.

Новый пакет российской помощи Минску связан и с чисто политическими рисками. Кремль, признав победу Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года, продемонстрировал западным партнерам свою зону ответственности. Выступив против смены власти через улицу, Москва взяла на себя определенные обязательства по сохранению социально-политической стабильности в республике — и оказалась заложником ранее принятых решений. Белорусский руководитель раз за разом подтверждает свой статус недоговороспособного партнера. Несмотря на оказанную поддержку, Лукашенко отказывается выполнять данные Путину еще в сентябре 2020 года обещания обновить Конституцию и провести политические реформы. Между тем недовольство в белорусском обществе никуда не исчезло, и в любой момент может выйти на поверхность с еще более тяжелыми последствиями.

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