«Как бы этот Воронеж не стал для белорусских властей Сталинградом» 19.05.2021, 11:54

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Архивное фото ТАСС

Осколки могут разлететься далеко и больно ударить.

Все-таки беларусские власти выбрали на роль своего Воронежа tut.by. Оно, может, и неудивительно. Если ты сигналишь заинтересованным сторонам изо всех сил, а они в твоих сигналах вообще не заинтересованы, то нет никакого способа привлечь к себе внимание, кроме как совершить какую-нибудь совсем уже вызывающую непристойность, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

Но когда ты сигналишь прямой наводкой по ресурсу с тремя миллионами читателей, осколки могут разлететься далеко и больно ударить. И что-то у меня есть сомнения относительно того, что власти смогли рассчитать траекторию каждого. Не царское это дело – думать о последствиях. Особенно когда душит обида за бензин и изгнание с Евровидения.

Но если о последствиях все-таки подумать, то первым в голову, конечно, приходит Михайло Васильевич Ломоносов. Про то, что если в одном месте чего-нибудь убавится, то в другом обязательно прибудет. И оно же не в телевизоре прибудет, а совсем наоборот. (Под телевизором я в данном случае имею в виду весь комплекс медиа, свидетельствующих о стабильности). И вместо одного ресурса, связанного правилами объективной журналистики, власти получат десяток, которые уже ни в чем себе не будут отказывать. Потому что там, где у tut.by были правила, у них будет уже одна только неприязнь к текущей власти.

А формальный предлог, который власти себе изобрели – это, конечно, привет тем романтичным прагматикам из ПВТ, которые думают, что деньги не пахнут. Собственно, не только тем, которые в ПВТ, а любому, кто решил, что белорусским властям можно в чем-нибудь верить. Потому что, если у tut.by можно отобрать специальный статус задним числом, то нет никаких причин думать, что его нельзя отобрать еще у кого-нибудь по тем же самым правилам.

Ну, и произвести впечатление на заграницу властям, конечно, тоже удалось. Потому что, как ни печально, но приговоры за идеологически сомнительные носки стали уже рутиной повседневной белорусской жизни, чтобы иностранные бюрократы на них реагировали. А тут у бюрократов появился новый стимул, да еще такой убедительный. Вон со вчерашнего дня Белнефтехим перестал отличать новополоцкий бензин от мозырского. (В смысле, выставляя на торги, перестал указывать место производства). Так теперь власти простимулировали американский Минфин не разбираться в тонкостях происхождения, а забанить весь белорусский бензин разом.

Повышая уровень «стабильности», чтобы все боялись, власти вместе с ним повышают и градус неприязни. А когда у людей забирают легальные способы поделиться своим недовольством, у них остаются нелегальные. Вот, как бы этот Воронеж не стал для белорусских властей Волгоградом. Или Сталинградом, если им прежнее название привычнее.

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