Артем Милевский покидает украинский клуб «Минай» 19.05.2021, 11:58

Артем Милевский

У футболиста есть предложения и из Беларуси.

Нападающий украинского «Миная» Артем Милевский, по всей видимости, покинет клуб в конце мая. Об этом рассказал его агент Александр Панков, пишет «Трибуна».

По словам представителя Милевского, нападающий имеет предложения, в том числе и из Беларуси.

«У Милевского контракт до лета 2022 года. Он по-прежнему является игроком «Миная», но у нас были договоренности, что в первой лиге он играть не будет. Думаю, мы разойдемся с «Минаем». Конечно, зимой, когда подписывали контракт, хотелось результата и голов, ассистов, всей этой движухи, но не получилось.

Милевский будет решать вопрос о своем будущем в конце мая. У него есть предложения, в том числе из Беларуси. Также не исключено, что он закончит карьеру», – приводит слова Панкова Sportarena со ссылкой на Футбол NEWS.

36-летний Милевский перешел в «Минай» зимой. В составе закарпатской команды футболист провел 10 матчей, но результативными действиями не отмечался.

По итогам сезона 2020/21 «Минай» вылетел УПЛ.

В Беларуси Милевский уже выступал за брестское «Динамо».

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