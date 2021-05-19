Смейся, паяц!
- Телеграм-канал «Серпом По»
- 19.05.2021, 12:02
РФ снова отправляет на Запад «лавровские консервы»?
Глава внешней разведки Нарышкин дал интервью BBC. Это не разговор, а пустое кривляние и надутое самолюбование.
Если вкратце, то Нарышкин отрицал все и до конца – кибератаки, отравления, вмешательство в выборы.
А по поводу SolarWinds зачитал слова Сноудена почти 10-летней давности, - что американские и британские спецслужбы «внедряли секретные уязвимости в коммерческое программное обеспечение шифрования».
И, конечно, как всегда, «нет доказательств». Здесь вон, разработчики «Спутника V» наотрез отказываются раскрывать доказательства эффективности своей вакцины – не показывают исходные данные. А Нарышкин хочет, чтобы ему другие спецслужбы выложили свои методы.
Но главное в другом. На кого эти ответы Нарышкина рассчитаны? Кого и в чем они смогут убедить в Британии и Америке? Какова цель этого паясничанья перед камерой? Получается, что снова отправить на запад посылку с давно протухшими лавровскими консервами – «не виноватые мы». Там ее и раскрывать не будут – сразу на помойку.
Телеграм-канал «Серпом По»