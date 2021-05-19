Белорусы призывают к экономическому бойкоту режима 3 19.05.2021, 12:05

6,826

Все зависит от нашей сплоченности.

В Telegram-канале «Думка» предложили устроить экономический бойкот незаконному режиму:

— В этот решающий момент, когда режим экономически слаб как никогда, когда близится 3 июня с началом действия санкций, на пути к всеобщей стачке, которая признается всеми слоями общества как 100% способ победить режим, может быть только один верный и безопасный способ протеста — экономический бойкот/минимальное потребление. Многие недооценивают данный метод борьбы, но все зависит от нашей сплоченности.

Вы должны подумать сейчас, что для вас важнее: новая квартира, машина, новый телефон, новая мебель, ремонт, новая одежда, посещение барбершопа, кафе, торгового центра или, возможно, всеобщая солидарность, мобилизация гражданского общества путем всеобщего экономического бойкота. Месяц минимального потребления самых обеспеченных слоев общества может не только оставить вам шанс жить на родной земле в безопасности, но и вернуть профессионалам их работу, приблизить выход политзаключенных на волю.

Лучший флешмоб сейчас — это гречка на завтрак, покупка зелени у бабушки в переходе, езда на самокате или велосипеде на работу, прогулки пешком. Когда нас станет много, это нельзя будет не заметить, месяца нам хватит, чтобы изменить мир вокруг нас. Это безопасносно, ведь чиновники не смогут нам приказать тратить наши собственные деньги и загнать нас в магазины, словно в стоило, считая нас рабами потребления, «чарки и шкварки».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».