Медики назвали популярную специю, которая поможет похудеть 6 19.05.2021, 12:12

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Эта пряность содержит большое количество фитостеролов.

Эксперты рассказали о пользе определенной специи для избавления от лишних килограммов, сообщает lenta.ua со ссылкой на Freundin.

По словам специалистов, такая специя способствует активизации метаболизма. Ученые из Университета медицинских наук Ирана провели исследование, в ходе которого участницы, хоть и были поделены на две группы, но все придерживались здорового рациона питания и потребляли ежедневно не более 500 калорий в течение трех месяцев. Отличие между группами заключалось в том, что первая каждое утро употребляла в пищу 140 граммов йогурта с добавлением трех граммов тмина.

Оказалось, что именно этой группе удалось избавиться в общей сложности почти от шести килограммов веса. Также эти участницы избавились в среднем 14,64% жира, а женщины из второй группы – чуть менее 5%.

Эксперты уточнили, что в тмине содержится много фитостеролов, препятствующих усвоению холестерина в организме человека и борющихся с вредными липидами крови.

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