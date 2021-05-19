The Times: ХАМАС находится на грани банкротства 19.05.2021, 12:35

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фото: epa

Именно это привело к эскалации конфликта с Израилем.

Палестинское исламистское движение ХАМАС находится на грани банкротства, это могло стать одной из причин эскалации конфликта с Израилем и осуществления массированных ракетных обстрелов. Об этом 18 мая написало The Times, пишет "Гордон".

Эскалация конфликта, по мнению автора статьи, может помочь ХАМАС заручиться поддержкой Ирана, в том числе финансовой.

Ключевой аудиторией ХАМАС являются его члены, палестинцы в Газе, а также соседние режимы, включая в первую очередь Иран, подчеркивает The Times.

Международная кампания ХАМАС по сбору средств под лозунгами исламских благотворительных организаций в последние годы оказалась неэффективной. Власти стран, в том числе Великобритании, через которые были перечислены миллионы, "начали задавать сложные вопросы и сворачивать операции". Арабские страны также сократили финансирование, отметило издание.

Сейчас, по информации The Times, ХАМАС продолжает финансировать Катар. При таких обстоятельствах представителям ХАМАС остается рассчитывать на поддержку Ирана.

Объединенные Арабские Эмираты предупредили ХАМАС, что прекратят запланированные инвестиции в сектор Газа, если группировка не вернет спокойствие на территории сектора. Об этом 15 мая написала газета Globes со ссылкой на высокопоставленного чиновника ОАЭ.

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