Иран прольет над миром «нефтяной дождь» 6 19.05.2021, 12:41

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Тегеран готов удвоить добычу за три месяца.

Иран начинает подготовку к восстановлению добычи нефти на фоне переговоров с США в Вене, где обсуждается возвращение Тегерана к соглашению по ядерной программе и снятие санкций.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на иранских чиновников, государственная добывающая компания National Iranian Oil Co. (NIOC) начала техническую подготовку месторождений, вынужденно остановленных два года назад после того, как администрация Дональда Трампа ввела нефтяное эмбарго против некогда третьего крупнейшего добытчика в ОПЕК.

Американские санкции обрушили производство нефти в Иране вдвое - с 3,9 до 1,9 млн баррелей в сутки, а экспорт - свели практически к нулю. Прошлым летом он падал до ничтожных 100 тысяч баррелей в сутки, однако снова начал расти и достиг 500 тысяч баррелей ежедневно после того, как к власти в Белом доме пришли демократы во главе с Джо Байденом.

В оптимистичном сценарии после снятия санкций Иран сможет практически удвоить добычу и вернуть ее на досанкционные уровни за три месяца, говорят источники Bloomberg.

С экспортом, впрочем, будет сложнее, признает бывший чиновник NIOC Мохаммед Али Хатиби: ниши потеряны, и не факт, что старые клиенты вернутся.

Понимая это, NIOC заранее начала предварительные консультации со старыми покупателями, не дожидаясь итогов венских переговоров, которые обещают Ирану не только возвращение на мировой нефтяной рынок, но разморозку международных резервов и переподключение к системе SWIFT.

По данным Associated Press, американские дипломаты предложили Тегерану широкую сделку, в рамках которой будут полностью сняты некоторые из наиболее жестких санкций, введенных Трампом.

Ирану могут вернуть доступ к мировой финансовой системе и возможность проводить долларовые транзакции, а кроме того, рассматривается отмена санкций против нефтяного сектора, банков, ЦБ, промышленных и строительных компаний.

7 мая Байден сообщил, что Иран демонстрирует «серьезный настрой», хотя исход переговоров остается неясным. Тогда же стало известно, что иранские дипломаты возобновили диалог с Саудовской Аравией - впервые после разрыва дипломатических отношений пять лет назад.

Источники Middle East Eye сообщили, что в обмен иранцы попросили с саудитов содействия в продаже нефти на мировом рынке в обмен на прекращение конфликта в Йемене, с территории которого Саудовскую Аравию дронами и ракетами периодически атакуют повстанцы-хуситы.

Ситуация на венских переговорах тем временем осложнилась после вспыхнувшего конфликта Израиля с Палестиной, в котором Иран открыто поддержал движения. 15 глава иранского МИД Джавадд Зариф отказался ехать в Вену на очередной раунд переговоров в знак протеста против того, что на здании австрийского правительства был поднят израильский флаг.

Если Ирану удастся достичь сделки, то через 3-6 месяцев он сможет качать почти 4 млн баррелей в день, прогнозирует управляющий директор консалтинговой компании FGE Иман Нассери.

Экспорт, впрочем, Тегеран способен увеличить почти незамедлительно, считает он: в наземных хранилищах и дрейфующих у побережья танкеров Иран накопил 60 млн баррелей сырой нефти.

Из этого объема около 10 млн хранится в Китае и может быть быстро продано местным НПЗ.

Ситуация вокруг иранской нефти - это самый важный фактор, который будет двигать котировки в ближайшие недели, говорит стратег по сырьевым рынкам Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

Иранские поставки способны затормозить ралли, подбросившее цену Brent вдвое за полгода. Отсрочка с возвращением иранской нефти на рынок, напротив, «может спровоцировать паническую волну покупок со стороны азиатских (прежде всего китайских) НПЗ, которые пока выжидают, как будет развиваться ситуация», говорит Шейбе.

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