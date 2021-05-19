Прохиндиада российского «Вектора» 3 Римма Поляк, «МБХ медиа»

19.05.2021, 13:17

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Действующие лица и исполнители.

В феврале «МБХ медиа» в статье «Вакцина-пустышка от Роспотребнадзора» рассказывало о вакцине «ЭпиВакКорона», которую ученые-биологи из России и других стран называют абсолютно неэффективной, утверждая, что препарат не создает антител для защиты от коронавируса. Сегодня издание публикует вторую серию нашего расследования — о двух «научных» династиях: Рыжиковых и Максютовых, удивительным образом объединившихся для создания и продвижения этой вакцины.

Реакция «Вектора» — всех запугать

На официальный запрос редакции «МБХ медиа» по поводу качества вакцины «ЭпиВакКорона», направленный сразу после опубликования первой статьи, в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора не ответили. Зато мы получили другой, опосредованный ответ: после публикации об «ЭпиВакКороне» молекулярный биолог Маргарита Романенко, выступившая в нашей статье экспертом, имела тяжелый разговор со своим начальником и научным руководителем профессором Новосибирского университета Сергеем Нетесовым, после которого приняла решение больше вакцину «Вектора» публично не обсуждать (это следует из нашей с ней переписки).

А затем и с самим Нетесовым произошел конфуз из-за его вольнодумного мнения о вакцине. Профессор посетил Красноярск, где прочитал лекцию студентам-биологам Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика Решетнева. Отвечая на вопрос про вакцину «ЭпиВакКорона», он честно поделился своим мнением об этом изделии ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора — в частности, Нетесов отказался рекомендовать его для вакцинации до публикации результатов третьей фазы испытаний. Возможно, профессор не подозревал, что лекция записывается на видео и транслируется на YouTube. Через день лекцию с видеосервиса удалили, но энтузиасты успели сохранить «крамольные слова» профессора: «Они свою линейку проверяют своей же линейкой. Возникают вопросы, насколько силен там защитный эффект. Ответа пока нет, потому что результаты третьей фазы не опубликованы».

Профессор Нетесов — не единственный, чье мнение не нравится «Вектору». Организация оградила себя от критики выжженным полем. На каждого критикующего вакцину оказывается давление. Новосибирский профессор Александр Чепурнов — единственный крупный ученый в России, открыто высказывающийся о полном отсутствии нейтрализующих вирус антител после вакцинации векторовской «ЭпиВакКороной» (этот результат он получил, тестируя сыворотку крови вакцинированных), подвергается остракизму и травле. Позже вместе с ним стали травить и молекулярного биолога из США Ольгу Матвееву — автора нескольких научно-популярных публикаций о вакцине «ЭпиВакКорона» в газете «Троицкий вариант. Наука». Неудивительно, что мало кто осмеливается открыто критиковать вакцину «Вектора», большинство предпочитает делать это анонимно.

Между тем, группа добровольцев-испытателей вакцины провела независимые проверки в нескольких российских лабораториях с квалифицированным персоналом, и они показали, что образующиеся в крови человека антитела после вакцинации «ЭпиВакКороной» не обладают протективностью, то есть способностью нейтрализовать вирус SARS-CoV-2. Это происходит из-за того, что у провакцинированных вырабатываются так называемые «балластные антитела», которые не могут нейтрализовать вирус: к бактериальному белку-носителю (мальтозо-связывающему белку), к гис-тэгу (белковому фрагменту), и к вирусному нуклеокапсидному белку. Вероятно, именно эти антитела измеряет спецтест «Вектора», разработанный для определения антител после вакцинации «ЭпиВакКороной». То есть он измеряет то, что не борется с короновирусом! Другие тест-системы (не «векторовские») не показывают наличия антител после применения «ЭпиВакКороны».

Создатели вакцины на вопросы не отвечают, на критику не реагируют, они просто продолжают осваивать бюджет на ее производство.

Ложь для Путина

22 марта 2021 года состоялось совещание в режиме видеоконференции у президента России Владимира Путина, посвященное «наращиванию производства вакцин и ходу вакцинации». В нем приняли участие руководители трех научных организаций, в которых создали зарегистрированные в России вакцины, а также непосредственные авторы вакцин (векторной «Спутник V» от НИЦЭМ им. Гамалеи, классической «КоваВак» от ФНЦИРИП им. Чумакова и пептидной «ЭпиВакКорона» от ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора). Всем им дали слово. Все они хвалили свои разработки, все превозносили их безопасность и эффективность. Но больше всех выдавали желаемое за действительное создатели «ЭпиВакКороны».

Из выступления генерального директора ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Рината Максютова на совещании у Путина

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

В настоящее время мы проводим работы по масштабированию производства вакцины “ЭпиВакКорона”, зарегистрированной в Российской Федерации 13 октября прошлого года… Мы видим, что при масштабировании качество вакцинного препарата с каждой серией только улучшается (похоже, Максютов не совсем понимает то, о чем говорит, — масштабирование, то есть расширение производства вакцины, привлечение новых производителей, никак не может улучшить качество вакцины, а вот ухудшить его может вполне — Р. П.).

В соответствии с производственным планом мы рассчитываем в апреле выпустить уже полтора миллиона доз, в мае — три миллиона, а с июня выйти на стабильные пять миллионов доз вакцины в месяц в однодозовом формате.

С 3 марта вакцина разрешена к применению всем лицам старше 18 лет, без верхнего ограничения. Высокий профиль безопасности вакцины позволяет использовать ее и для ревакцинации как привитых любыми вакцинами для профилактики COVID-19, так и переболевших.

Мы рассчитываем, что в течение года вакцина будет обеспечивать защиту против нового коронавируса. Но в любом случае при необходимости данную вакцину за счет самой платформы, что в ней нет ничего лишнего, можно использовать для ревакцинации сколько угодно раз. То есть через год, раз в год, ежегодно, без каких-либо ограничений, в том числе после применения любых других вакцин для профилактики COVID-19».

Существует известный постулат тоталитарной пропаганды: чем наглее ложь, тем охотнее в нее верят. Конечно, верят в эту ложь далеко не все. Но этого и не требуется. Нужно, чтобы поверил один человек, тот, который принимает решения, — Владимир Путин. И он, похоже, поверил. Кто же эти люди, так счастливо добившиеся веры президента? Рассказываем подробно.

Две династии и Аня

«Две династии и Настя знают, что такое счастье» — это не строчка из стихотворения Агнии Барто, а название статьи про семью Рыжиковых из наукограда Кольцово, на которую мы наткнулись в поисках информации про Александра и Евгения Рыжиковых — непосредственных создателей пептидной вакцины от коронавируса. Этот нелепый заголовок статьи в газете «Советская Сибирь», написанной в 2008 году, оказался пророческим — сейчас в «Векторе» действительно всем заправляют две династии: Рыжиковых и Максютовых. И даже «Настя» есть, вернее, в нашем случае Аня — Анна Попова, глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач Российской Федерации.

У обеих династий много общего. Старшие представители семей пришли работать в «Вектор» в 1979 году. Александр Рыжиков к тому времени только окончил физический факультет Новосибирского государственного университета, Амир Максютов — тремя годами ранее механико-математический факультет того же университета. Что же их занесло в научный центр, занимающийся особо опасными вирусами?

Оба оказались в «Векторе», потому что, как объяснял Рыжиков-старший журналистке «Советской Сибири», эта работа «сулила перспективы каждому, кто отважится к ней примкнуть: научная карьера, достойный заработок, жилье». Довольно быстро физик Рыжиков и математик Максютов переквалифицировались по профилю этого учреждения — оба защитили диссертации по биологии и стали кандидатами биологических наук (в открытом доступе этих диссертаций нет, по-видимому, они не покидали стен секретного «Вектора», работавшего в те годы по неофициальной версии над созданием биологического оружия, по официальной — над противоядием к такому оружию).

Потолком Амира Максютова в новой науке стала должность ведущего научного сотрудника Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Александр Рыжиков достиг большего, с 2002 года он возглавляет в «Векторе» отдел зоонозных инфекций и гриппа, хотя так и остался кандидатом биологических наук, несмотря на то, что занимаемая им должность соответствует научной степени доктора.

Оба не чураются занятия бизнесом. Рыжиков Александр Борисович в 2005 году учредил ЗАО «Эпитек» вместе с сыном Евгением и неким Лосевым Михаилом Викторовичем (весьма предприимчивым бизнесменом, учредившем в городе Новосибирске еще 22 фирмы). С 2010 по 2016 год ЗАО «Эпитек» выступила поставщиком в семи госконтрактах на общую сумму 45 068 200 рублей, заказчиком четырех из них был родной Рыжикову ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», еще два госконтракта были заключены с Министерством образования и науки РФ (на общую сумму 37 000 000 руб.) и один контракт на три миллиона с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (этот фонд очень активно работает с частным бизнесом в Кольцово и новосибирском Академгородке).

17 марта 2016 года ЗАО «Эпитек» перерегистрировали в ООО «Эпитек», но уже без Лосева. Гендиректором и ЗАО, и ООО «Эпитек» был и остается сын Рыжикова Евгений.

Амир Максютов в 2005 году тоже учредил фирму ООО «Аваксисбио». В 2016 году она была ликвидирована. В 2011 году он уже вместе с сыном Ринатом учредил фирму ООО «АваксисБиотерапевтикс», и стал ее гендиректором. Эту фирму также ликвидировали в 2019 году. Она успела поучаствовать в качестве поставщика всего в одном госконтракте (№0373100086614000539) на сумму 1 600 000 рублей, заключенном 5 апреля 2013 года все с тем же Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

«1 ноября 2012 года правительство Новосибирской области выделило господдержку четырем инновационным компаниям для вывода своей продукции на рынок. В числе четырех оказалась компания «АваксисБиотерапевтикс», которая получила 2 млн руб. на завершение разработки нового метода иммунотерапии рака молочной железы — терапевтической вакцины», — рассказал сайт «Новосибирск онлайн», умолчав, что эта фирма имеет непосредственное отношение к ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Правда, вакцина так и не была создана. Кстати, аналогичную вакцину пытались создать и отец и сын Рыжиковы, они даже запатентовали ее, но дальше патента дело не сдвинулось.

Племя младое

Как и должно быть в хороших семьях, сыновья в обеих династиях превзошли своих отцов: Рыжиков-младший в размахе и объеме предпринимательской деятельности, Максютов-младший — в карьерном росте.

Образование младшие представители династий из «Вектора» получили сразу профильное — учились на факультете естественных наук Новосибирского государственного университета.

Ринат Максютов в 2003 году окончил НГУ по специальности «биология» и с тех пор работает в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». В 2010 году он защитил кандидатскую диссертацию под названием «Экспериментальная ДНК-вакцина против натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций человека» (автореферат). В 2016 году 34-летний кандидат наук и член партии «Единая Россия» Ринат Максютов сумел настолько понравиться главе Роспотребнадзора Анне Поповой, что она лично назначила его временно исполняющим обязанности гендиректора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». В 2017 году он стремительно защитил докторскую диссертацию под названием «Разработка новых средств диагностики и профилактики ортопоксвирусных инфекций человека» (автореферат) и стал гендиректором «Вектора» уже без приставки «врио». А 14 апреля 2020 года Ринат Максютов вошел в состав Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Путь Рыжикова-младшего к успеху был более извилистым. Как рассказывалось в упомянутой выше статье про «Две династии…», он учился в университете по специальностям «экология», но при этом диплом бакалавра защитил по специальности «химия», магистерскую же дипломную работу писал снова по экологии. Закончив университет в 2002 году, он поступил в аспирантуру при «Векторе». В 2005 году защитил там кандидатскую диссертацию по специальности «молекулярная биология». Найти ее в открытом доступе нам не удалось.

Зато удалось поговорить с бывшим однокурсником Евгения Рыжикова, который не только учился вместе с ним, но и жил в одной комнате общежития (свое имя наш собеседник попросил не афишировать). Он утверждает, что Рыжиков-младший «был абсолютно не способен к учебе», «физически крупный и сильный, он был очень инфантилен и полностью зависел от авторитарного отца», «мечтой Евгения было внезапно разбогатеть».

«Покровительство отца он воспринимал как нечто само собой разумеющееся. При знакомстве с новым человеком спрашивал его, не кто он и откуда, а чей он. Из университета ему грозили отчислением за неуспеваемость, и он два года подряд брал академический отпуск. Отец сумел организовать ему защиту диплома бакалавра. А затем забрал к себе на “Вектор”, где он с папиной помощью защитил диплом магистра и кандидатскую диссертацию», — сообщил нам сосед Евгения Рыжикова по комнате в студенческой «общаге».

Помимо аспирантуры Евгений Рыжиков отучился по Президентской программе управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ и получил диплом по специальности «менеджер инновационного бизнеса». В 2005 году выиграл грант по программе «Старт» от Фонда содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере, с которым заключал впоследствии контракты от имени ЗАО «Эпитек».

Всего же в период с 2005 по 2018 год Евгений Рыжиков учредил 10 фирм и одно ИП.

Кроме уже упомянутых ЗАО и ООО «Эпитек» Евгений Александрович Рыжиков поучаствовал в качестве учредителя, а кое-где и руководителя следующих фирм:

ООО «Биопалитра», зарегистрировано 29 марта 2011 года, действующее;

ООО «РС-МЕД», зарегистрировано 11 ноября 2011 года, действующее;

ООО «Реагент», зарегистрировано 22 апреля 2011 года, действующее;

ЗАО «Центр инновационных керамических нанотехнологий Нанокомпозит», зарегистрировано 14 января 2009 года, ликвидировано путем реорганизации;

ООО «Центр инновационных керамических нанотехнологий Нанокомпозит», зарегистрировано 28 мая 2015 года, действующее;

ООО «Сибкермет», зарегистрировано 4 февраля 2011 года, ликвидировано;

ООО «Сибинтех», зарегистрировано 29 мая 2012 года, действующее;

ООО «Эпивак», зарегистрировано 17 сентября 2015 года, действующее.

Четыре фирмы из перечисленных участвовали в госконтрактах в качестве поставщика для «Вектора», это: ЗАО «Эпитек», ООО «Реагент», ООО «Сибинтех» и ООО «Эпивак» (именно эта фирма Рыжикова стала основным поставщиком для производства вакцины «ЭпиВакКорона», даже название вакцины происходит от названия фирмы).

Патенты на пептиды

Идея создания вакцины на основе синтетических пептидов давно будоражила умы Александра и Евгения Рыжиковых (по их собственным словам, 15 лет).

В распоряжении редакции оказалась «экспозиция» компании Рыжиковых ЗАО «Эпитек», написанная в 2010 году. Суть ее заключается в поиске инвестора для создания «нового высокоэффективного препарата для специфической иммунотерапии рака — пептидной нановакцины» (вспомним, это было время, когда приставку «нано» пытались присоединить ко всему для придания «научности» и «технологичности») с последующей продажей акций ЗАО «Эпитек» или всей фирмы крупной фармацевтической компании, желательно зарубежной. Главным активом, выставленным на продажу, является сам Евгений Рыжиков — 33-летний генеральный директор, под руководством которого ЗАО «Эпитек» «ежегодно увеличивает оборот в 2-3 раза».

«Экспозиция» ЗАО «Эпитек»

Тогда продать свои «задумки» задорого у Рыжиковых не получилось, наивных богачей, готовых вложить деньги в их проект, не нашлось.

Но от идеи они не отказались. В 2015 году Александр и Евгений Рыжиковы регистрируют два патента: «Пептид-иммуноген, используемый в терапевтической вакцине для лечения метастатического рака молочной железы у кошек и собак» (патент RU2612015C2, заявитель ООО «Сибинтех») и «Пептид-иммуноген, используемый в терапевтической вакцине для лечения метастатического рака молочной железы» (патент RU2624862C2, заявитель ООО «Эпитек»).

Вакцину от рака молочной железы для человека Рыжиковы так и не создали, единственное, что получилось более-менее довести до стадии доклинических испытаний, это вакцину для кошек и собак, но работает она или нет — никто не проверял.

Как рассказал нашей редакции известный молекулярный онколог, попросивший не указывать его имя, «таких патентов во всем мире десятки миллионов. И делаются они не для того, чтобы кого-то излечить, а чтобы застолбить за собой реальные деньги. В 99,9% ничего из описанного не работает. Ни в Кольцово, ни в Бостоне. Так что если относиться к этим бумагам как к научным статьям, то можно смело заворачивать в них воблу. А если как к потенциальным акциям, то можно ловить рыбку в мутной воде, класть под сукно и ждать — взлетит или не взлетит тема. Другое дело, если поймали за руку на подделке результатов, опубликованных в рецензируемых журналах, тогда будут некоторые последствия, но не более».

Другими словами, патенты никто не проверяет на научную состоятельность, только на отсутствие ранее запатентованных названий. Поэтому судить о научных достижениях по патентам бессмысленно, значение имеют только статьи в рецензируемых научных журналах, в которых представлены реальные результаты исследований. Но ни одной такой публикации по пептидным вакцинам у Рыжиковых и их «соавторов» нет.

«ЭпиВакЭбола» — начало большого пути

Предприимчивым Рыжиковым понадобилось немало времени, чтобы понять: в России большие деньги есть только у государства, и продать себя задорого можно только ему и только взяв в долю чиновников. И когда они это поняли, дела у них пошли на лад.

В 2017 году уже от имени ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в соавторстве с гендиректором Ринатом Максютовым, главой Роспотребнадзора Анной Поповой и другими нужными людьми (преимущественно членами Ученого совета «Вектора») Рыжиковы регистрируют патент «Пептиды-иммуногены и вакцина «ЭпиВакЭбола» против лихорадки Эбола с использованием указанных пептидов» (RU2635998C1), который практически повторяет уже запатентованные ранее вакцины от рака молочной железы для людей, кошек и собак. Но присутствие «правильных» соавторов меняет ситуацию кардинально.

О вакцине от Эболы докладывают Путину, на нее выделяют 400 миллионов рублей из федерального бюджета, правительство в лице премьера Медведева курирует ее судьбу. В сжатые сроки по «авторской технологии» династия Рыжиковых в «Векторе» конструирует вакцину, на 360 добровольцах проводят клинические испытания (в России, где нет вируса Эболы и эффективность вакцины от него проверить невозможно), и в марте 2018 года вакцина «ЭпиВакЭбола» получает регистрационное удостоверение ЛП-004750. Никто не проверяет, что представляет собой эта вакцина, из чего она состоит и как она работает. В единственном описывающем ее состав и механизм действия документе — патенте RU2635998C1 — часть текста не читается из-за сбитой кодировки. Видимо, Рыжиковым и их «соавторам» и в голову не пришло, что кто-нибудь когда-нибудь заглянет в этот патент.

28-29 июня 2019 года «Вектор» представил новую вакцину на международной конференции по вопросам вакцинации против лихорадки Эбола, которая проходила в Конго (одном из эпицентров распространения этой инфекции). «После успешного выступления России на конференции будет решаться вопрос о поставках и применении российской вакцины “ЭпиВакЭбола” в борьбе с вирусом Эбола в Демократической Республике Конго», — сообщает Роспотребнадзор, объявивший пептидный конструкт «Вектора» «самой безопасной и низкореактогенной вакциной, производимой в мире».

Александр Чепурнов, бывший начальник лаборатории особо опасных вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор», лауреат премии РАМН 2007 года за цикл работ по биологии лихорадки Эбола, настроен очень скептически к победным реляциям Рыжиковых и Максютова, в недавнем интервью ИА «Красная Весна» он говорит: «Никаких публикаций по той вакцине не было. Это у меня вызвало настороженность. При том, что за рубежом большой коллектив авторов еще в 2003 году разработал хорошую однократную вакцину, которая была зарегистрирована и очень хорошо себя показала во время эпидемии Эболы в 2014 году. В том числе и для экстренной профилактики, т. е. была эффективна день, два даже после заражения. Среди создателей были российские ученые. Чего проще — пригласить их и создать препарат аналогичный или еще эффективнее! А создавать трехкратную пептидную вакцину имеет смысл только в качестве поисковых работ».

Отметим, что одна публикация все же была, в журнале «Инфекция и иммунитет» (учрежден в 2011 году Санкт-Петербургским НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, входящим в сеть научных институтов Роспотребнадзора) в 2017 году были опубликованы материалы конференции под названием «Вакцина против лихорадки Эбола “ЭпиВакЭбола”: результаты доклинического исследования иммуногенности и безопасности» (в открытом доступе этих материалов нет). В 2021 году именно в этом журнале вышла статья о результатах I-II фаз клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», подвергшаяся разгромной критике научного сообщества.

Между тем, «Вектор» продолжает производить вакцину против лихорадки Эбола (22 октября 2020 года научный центр закупил у ООО «Синтез» — это еще одна фирма, аффилированная с Евгением Рыжиковым — комплектующие для вакцины «ЭпиВакЭбола» на сумму 9 995 000 рублей, госконтракт №1543316134220000424) и, видимо, поставлять ее в страны Африки. В марте 2021 года шла речь о поставке вакцины в Гвинею.

Кому пандемия, а кому — мать родна

Но все это мелочи по сравнению с тем фартом, который попер представителям двух династий «Вектора» и их патронессе Анне Поповой с появлением новой инфекционной напасти — эпидемии коронавируса. Как говорится, кому война, а кому — мать родна. В первую очередь, это, конечно, «монополечка» (по меткому выражению Александра Чепурнова), которую они себе организовали с ПЦР-тестами на коронавирус.

В 2020 году от имени ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора тем же авторским коллективом, что и в патенте вакцины от Эболы, регистрируются подряд четыре аналогичных патента:

«Пептидные иммуногены и вакцинная композиция против коронавирусной инфекции COVID-19 с использованием пептидных иммуногенов» (RU2738081C1)

«Пептидные иммуногены, используемые в качестве компонентов вакцинной композиции против коронавирусной инфекции COVID-19» (RU2743594C1)

«Вакцинная композиция против коронавирусной инфекции COVID-19» (RU2743595C1)

«Пептидные иммуногены и вакцинная композиция против коронавирусной инфекции COVID-19 с использованием пептидных иммуногенов» (RU2743593C1).

Зачем регистрировать четыре почти одинаковых патента? Видимо, на всякий случай, бизнес требует всеохватности.

Производство этой «чудо-вакцины» осуществляется силами микропредприятия Евгения Рыжикова ООО «Эпивак», аффиллированной с «Вектором» компании, и петербургской компании «Герофарм». Финансирование идет из федерального бюджета через ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.

Если судить по контрактам, заключенным «Вектором» в ходе работы над созданием и производством вакцины «ЭпиВакКорона», сам научный центр никакого участия в этом не принимал, а служил лишь посредником между федеральным бюджетом и исполнителями работ.

Список госконтрактов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, непосредственно связанных с созданием, исследованием и производством вакцины «ЭпиВакКорона»

1. Госконтракт № 1543316134220000098 от 21.04.2020. Предмет контракта: Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Проектирование и синтез пептидов, содержащих протективные В-клеточные эпитопы коронавируса COVID-19». Цена контракта: 2 587 000 рублей. Поставщик: ООО «Реагент». Способ определения поставщика: Электронный аукцион № 0351100000720000033, второй номер ООО «Синтез» (регулярный спарринг-партнер ООО «Реагент» в аукционах, проводимых заказчиком ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора).

2. Госконтракт № 1543316134220000110 от 23.04.2020. Предмет контракта: Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Проектирование и синтез пептидов, содержащих протективные В-клеточные эпитопы коронавируса COVID-19». Цена контракта: 2 100 000 рублей. Поставщик: ООО «Реагент». Закупка у единственного поставщика.

3. Госконтракт № 1543316134220000126 от 07.05.2020. Предмет контракта: Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Подбор добровольных кандидатов (участников) для проведения клинических исследований вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции». Цена контракта: 2 365 104 рубля. Поставщик: ФГУБЗ «Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства». Закупка у единственного поставщика.

4. Госконтракт № 1543316134220000144 от 12.05.2020. Предмет контракта: Выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Доклиническое исследование безвредности вакцины для профилактики COVID-19» (работа с лабораторными животными). Цена контракта: 2 100 000 рублей. Поставщик: ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН». Закупка у единственного поставщика.

5. Госконтракт №1543316134220000193 от 27.05.2020. Предмет контракта: Поставка расходных материалов для изготовления вакцины (3 вида пептидов, гель адьювант и 3 вида тест-систем на подтверждение подлинности пептидов). Цена контракта: 12 900 000 рублей. Поставщик: ООО «Реагент». Закупка у единственного поставщика.

6. Госконтракт № 1543316134220000289 от 14.07.2020. Предмет контракта: Клинические исследования нового лекарственного препарата для медицинского применения, вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 («ЭпиВакКорона») в рамках научно-исследовательских работ: «Простое слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование безопасности, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 («ЭпиВакКорона») на добровольцах в возрасте 18-60 лет (I-II фаза) №COV/pept -01/20». Цена контракта: 46 241 181,78 рублей. Поставщик: ФГУБЗ «Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства». Закупка у единственного поставщика.

7. Госконтракт № 1543316134220000427 от 29.09.2020. Предмет контракта: Поставка расходных материалов (3 вида пептидов, гель адьювант и 3 вида тест-систем на подтверждение подлинности пептидов). Цена контракта: 30 280 000 рублей. Поставщик: ООО «Реагент». Закупка у единственного поставщика.

8. Госконтракт № 1543316134220000551 от 20.11.2020. Предмет контракта: Проведение клинических исследований нового лекарственного препарата для медицинского применения, вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 («ЭпиВакКорона») в рамках научно-исследовательских работ «Открытое исследование безопасности, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 («ЭпиВакКорона») с участием добровольцев в возрасте 60 лет и старше (III-IV фаза). № COV/pept-01/20». Цена контракта: 16 825 117,10 рублей. Поставщик: ФГУБЗ «Медико-санитарная часть №163 Федерального медико-биологического агентства». Закупка у единственного поставщика.

9. Госконтракт № 1543316134220000553 от 23.11.2020. Предмет контракта: Оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья пациентов, участвующих в клинических исследованиях лекарственного препарата. Цена контракта: 5 048 396,50 рублей. Поставщик: Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах». Закупка у единственного поставщика.

10. Госконтракт № 1543316134220000628 от 07.12.2020. Предмет контракта: Выполнение научно-технических работ по мониторингу, контролю качества и подготовке отчета по результатам пострегистрационных клинических исследований вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 («ЭпиВакКорона»). Цена контракта: 7 530 000 рублей. Поставщик: ООО «Клиникал Ресерч Лаборатори». Закупка у единственного поставщика. (ООО «Клиникал Ресерч Лаборатори» учреждено психологом Сергеем Тырановцевым, он же является единственным сотрудником фирмы.)

11. Госконтракт № 1543316134221000003 от 03.02.2021. Предмет контракта: Поставка пептидных антигенов, специфических контрольных материалов (тест-систем), а также оказание услуг по очистке и активации белка-носителя. Цена контракта: 707 350 000 рублей. Поставщик: ООО «Эпивак». Закупка у единственного поставщика.

12. Госконтракт № 1543316134221000009 от 02.02.2021. Предмет контракта: Оказание услуг по получению промежуточной продукции (смешение концентрата активных компонентов с гидроксидом алюминия), розливу, запайке, упаковке, маркировке и хранению вакцины «ЭпиВакКорона». Цена контракта: 80 000 000 рублей. Поставщик: АО «Вектор-Биальгам». Закупка у единственного поставщика.

13. Госконтракт № 1543316134221000010 от 02.02.2021. Предмет контракта: Оказание услуг по получению концентрата активных компонентов вакцины «ЭпиВакКорона». Цена контракта: 82 000 000 рублей. Поставщик: АО «Вектор-Биальгам». Закупка у единственного поставщика.

14. Госконтракт №1543316134221000050 от 11.01.2021. Предмет контракта: Препарат белка-носителя для вакцины «ЭпиВакКорона», жидкость замороженная 600 г. Цена контракта: 550 034 589,60 рублей. Поставщик: ООО «Герофарм». Закупка у единственного поставщика.

15. Госконтракт № 1543316134221000039 от 11.03.2021. Предмет контракта: Выполнение НТР по теме: научно-технические работы по мониторингу, контролю качества и подготовке отчета по результатам пострегистрационных клинических исследований вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 («ЭпиВакКорона»). Цена контракта: 2 700 000 рублей. Поставщик: ООО «Клиникал Ресерч Лаборатори». Закупка у единственного поставщика.

Больше всего вопросов возникает к поставкам ООО «Реагент» и ООО «Эпивак».

Как следует из данных о госконтрактах, ООО «Реагент» и научно-исследовательские работы по созданию вакцины якобы выполнял, и пептиды якобы синтезировал для этой вакцины. Между тем, у этой фирмы нет для таких работ ни людей, ни квалификации, ни производственной мощности.

По данным СПАРК, ООО «Реагент» (среднесписочная численность работников два человека) было учреждено в 2011 году тремя лицами: Рыжиковым Евгением Александровичем (40%), Наумовой Марией Валентиновной (30%) и Самусевич Никитой Викторовичем (30%). В 2013 и 2015 годах в два этапа эти доли перешли к Шматову Анатолию Михайловичу. Директором до декабря 2013 года был Рыжиков Евгений Александрович, затем им стал Шматов Анатолий Михайлович. Всего, по данным СПАРК, эта фирма заключила более 580 госконтрактов с различными учреждениями Минздрава и Роспотребнадзора.

ООО «Эпивак» владельцем и гендиректором которого является Рыжиков Евгений Александрович, зарегистрированное по адресу квартиры в поселке Кольцово, со среднесписочной численностью работников в шесть человек, до поры до времени оставалось в резерве, с этой фирмой до 2021 года не было заключено ни одного госконтракта, зато первый оказался сразу на рекордную сумму в 707 350 000 рублей. В нем указано, что за эту сумму поставщик обязуется изготовить и поставить «Вектору» пептидные антигены трех видов в количестве 2150000 доз каждый, специфические контрольные материалы (тест-системы) двух видов в количестве 90 штук каждый, а также оказать услугу по очистке и активации белка для изготовления 2150000 доз вакцины.

В принципе, шесть высококлассных специалистов могли бы, наверное, выполнить такой объем работ, если бы в их распоряжении была хорошо оборудованная биотехнологическая производственная база. Но в поселке Кольцово есть всего два учреждения с подобным оборудованием, это сам ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и завод «Вектор-Биальгам». Логично предположить, что указанные в контракте товары и услуги производятся на этих предприятиях, а не силами ООО «Эпивак». Но, скорее всего, и там не способны синтезировать пептиды в таких количествах, поэтому их, вероятно, закупают там, где производство синтетических пептидов для медицинских нужд поставлено на поток, иначе вакцина получилась бы «золотая». Выяснить, из какого сырья на самом деле изготавливается вакцина «ЭпиВакКорона», кто, где и как синтезирует пептиды для нее, нам не удалось.

А вот мечта Жени Рыжикова, если таковая была, сбылась — с деньгами теперь нет проблем. И это только начало. Выделенные премьер-министром Мишустиным два миллиарда рублей на производство вакцины рассчитаны на первоначальные 2150000 доз. В дальнейшем планируется произвести еще 20 миллионов доз этой вакцины, и, соответственно, деньги из федерального бюджета будут течь рекой.

Самая халяльная вакцина

Коронавирус менее летален, чем вирус Эболы, но вакцинирование «ЭпиВакКороной» планируется в гораздо большем масштабе, следовательно, заболевших COVID-19 среди привитых этой вакциной-пустышкой может быть очень много. Особенно с учетом того, что создатели «ЭпиВакКороны» пропагандируют ее как «самую безопасную вакцину», рекомендованную пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, то есть тем, у кого, как правило, болезнь протекает тяжело и вероятность летального исхода самая высокая.

Роспотребнадзор делает также ставку на регионы с преимущественно мусульманским населением, утверждая, что «ЭпиВакКорона» самая «халяльная» из всех существующих вакцин от коронавируса. Глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин привился этой вакциной в конце марта. «Я попросил «ЭпиВакКорона», потому что мы изучали и решили, что она больше подходит мне», — цитирует агентство «Интерфакс» главного муфтия Татарстана. Такая реклама, безусловно, окажет огромное влияние на популярность этой вакцины среди мусульман. А учитывая, что они часто живут большими семьями, где много стариков и детей, высокая заболеваемость и даже смертность от коронавируса после массовой вакцинации «ЭпиВакКороной» среди мусульман вполне вероятна.

Мы предполагаем, что гендиректор «Вектора» Ринат Максютов не исключает подобного развития событий и заранее постарался себя обезопасить. На уже упоминавшемся онлайн-совещании у Путина 22 марта 2021 года он представил президенту в качестве непосредственных авторов вакцины «ЭпиВакКорона» отца и сына Рыжиковых.

«В. Путин: Хорошо. Ринат Амирович, у меня к вам такой же вопрос, какой я задал и Александру Леонидовичу [Гинцбургу]: непосредственный руководитель, непосредственно, так скажем, человек, который является автором этого препарата, он где?

Р. Максютов: Владимир Владимирович, в разработке данной вакцины принимал участие весь коллектив центра «Вектор». Непосредственно идейными вдохновителями данной вакцины являются Рыжиков Александр Борисович и Рыжиков Евгений Александрович».

Этих двоих, видимо, и сделают крайними, когда выяснится, сколько людей пострадали из-за созданной ими фуфловакцины от коронавируса.

Римма Поляк, «МБХ медиа»

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