Шабаны вышли на акцию в поддержку героев-медиков 19.05.2021, 13:05

Борись, Беларусь!

«Мы ганарымся вамi!» —жители микрорайона Шабаны вышли на акцию в поддержку медиков Андрея Любецкого и Ольгу Корнееву.

Об этом сообщает телеграм-канал «Менск разам!».

Ольга Корнеева работает заведующей районным кардиологическим центром заводского района Минска в 36-й поликлинике (Шабаны).

Она получила штраф в размере 200 базовых величин от «судьи» Ерохиной по статье 24.23, ч.3 за то, что возложила цветы на месте гибели Александра Тарайковского.

Андрей Любеций, челюстно-лицевой хирург, активист, патриот, просто хороший человек, сейчас находится в СИЗО Жодино. Ему можно сделать денежный перевод и написать заказное письмо.

Борись, Беларусь!

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