В Беларуси будут распределять и студентов-платников?10
- 19.05.2021, 13:20
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Власти заявили, что «распределение — это награда для студентов».
Для выпускников вузов, которые учились на платной основе, предлагают сделать обязательное распределение и отработку. Предложение прозвучало на совместном заседании так называемой палаты представителей 19 мая, пишет БелТА.
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко заявил, что распределение — это награда для тех, кто учился на бюджетной основе.
А министр образования Игорь Карпенко сообщил, что для "платников" есть возможность получать статус молодого специалиста, если они обратятся в Комиссию по распределению. По его словам, в год таких набирается около тысячи человек.
"Но если делать обязательным распределение для этой категории, непонятен механизм возмещения средств, если человек не поедет на место отработки", — заявил он.
Сегодня с бюджетников, не явившихся по месту распределения, взимают деньги за весь период обучения. При этом образование считается бесплатным.