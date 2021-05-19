В Беларуси будут распределять и студентов-платников? 10 19.05.2021, 13:20

7,986

фото: bila.by

Власти заявили, что «распределение — это награда для студентов».

Для выпускников вузов, которые учились на платной основе, предлагают сделать обязательное распределение и отработку. Предложение прозвучало на совместном заседании так называемой палаты представителей 19 мая, пишет БелТА.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко заявил, что распределение — это награда для тех, кто учился на бюджетной основе.

А министр образования Игорь Карпенко сообщил, что для "платников" есть возможность получать статус молодого специалиста, если они обратятся в Комиссию по распределению. По его словам, в год таких набирается около тысячи человек.

"Но если делать обязательным распределение для этой категории, непонятен механизм возмещения средств, если человек не поедет на место отработки", — заявил он.

Сегодня с бюджетников, не явившихся по месту распределения, взимают деньги за весь период обучения. При этом образование считается бесплатным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».