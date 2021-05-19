В США создали новый метод тестирования COVID-19 в течение одной секунды 19.05.2021, 13:39

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Как он работает?

Исследователи из Университета Флориды и Тайваньского национального университета Чиаотунг сообщают о новом быстром методе тестирования биомаркеров COVID-19, сообщает nv.ua.

Разработка обеспечивает обнаружение частиц вируса в течение одной секунды, что намного быстрее, чем современные методы выявления COVID-19.

Исследователи, которые ранее продемонстрировали обнаружение биомаркеров, актуальных для эпидемий и чрезвычайных ситуаций, таких как вирус Зика, сердечные приступы и утечки спинномозговой жидкости, использовали свой опыт для разработки новой сенсорной системы.

«Это может облегчить проблемы с медленными сроками проведения тестирования на COVID-19», — сказал Мингхан Сиань, автор и докторант в области химической инженерии из Университета Флориды.

Обнаружение присутствия вируса требует увеличения количества биомаркера, такого как количество копий вирусной рибонуклеиновой кислоты в обычном методе полимеразной цепной реакции для обнаружения COVID-19 (ПЦР), или усиления сигнала связывания для целевого биомаркера. Метод группы усиливает сигнал связывания для целевого биомаркера.

«Наша биосенсорная полоска по форме похожа на коммерчески доступные тест-полоски на глюкозу, с небольшим микрофлюидным каналом на конце для ввода нашей тестовой жидкости», — сказал Сиань.

«Внутри микрожидкостного канала несколько электродов подвергаются воздействию жидкости. Один из них покрыт золотом, а антитела, относящиеся к COVID, прикрепляются к поверхности золота с помощью химического метода», — добавил он.

Во время измерения сенсорные полоски подключаются к печатной плате через разъем, и короткий электрический тестовый сигнал передается между золотым электродом, связанным с антителом COVID, и другим вспомогательным электродом. Затем этот сигнал возвращается на печатную плату для анализа.

В то время как сенсорные полоски системы необходимо выбросить после использования, испытательную плату можно использовать повторно. Это означает, что стоимость тестирования может быть значительно снижена. Универсальность этой технологии выходит далеко за рамки обнаружения COIVD-19.

«Изменяя тип антител, прикрепленных к поверхности золота, мы можем перепрофилировать систему для обнаружения других заболеваний», — сказал Сиань.

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