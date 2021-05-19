«Мы еще не видели ее в действии»: в Израиле изучают «супер-ракету» ХАМАСа 19.05.2021, 13:49

2,364

Опыт применения таких ракет есть у милиций Сирии и Ирака.

По сведениям, которые имеются у израильских военных, в распоряжении ХАМАСа имеется ракета с весом боевой части в сотни килограммов.

Но она в этой войне пока не применялась. И это не случайно, пишет detaly.co.il.

О существенном расширении военных возможностей ХАМАСа и «Исламского джихада» рассказал в среду, 19 мая, сайт 12 телеканала.

«С одной стороны, мы видим, что ХАМАС начал стрелять залпами, видя, что так больше шансов пробиться через систему «Железный купол», - рассказал израильский аналитик, специалист по ракетным вооружениям Таль Инбар. – с другой стороны, мы видим увеличение дальности полета ракет и веса их боевой части. Но ракету с самой большой боеголовкой (в сотни килограммов) мы еще не видели. А у ХАМАСа она есть».

Речь идет о самодельной ракете, созданной на основе реактивного миномета. По словам аналитика, опыт применения таких ракет есть у милиций Сирии и Ирака. Но мы пока ее не видели в действии потому, что у такой ракеты очень маленькая дальность полета. Ее боеголовка увеличена за счет запаса топлива, поэтому далеко она не улетит. Но если такая ракета упадет, скажем, на дом, то ущерб от нее будет намного более значительный, чем от тех ракет, что мы знаем.

«У возможностей технологической блокады, которую можно навязать какой-то террористической организации или государству, есть предел, - говорит Таль Инбар. – Мало того, что ХАМАСу помогает Иран, так еще и в самом секторе Газа хватает людей с техническим образованием».

Гораздо большие опасения, чем ракета с повышенной массой боевой части, вызывают у Таля Инбара попытки ХАМАСа использовать беспилотники. По его словам, пока ЦАХАЛ справлялся с этой угрозой. Но, из-за высокой проникающей способности этих летательных аппаратов, их опасность очень велика».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».