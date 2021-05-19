В банках Ельска уже второй день нет валюты 3 19.05.2021, 13:51

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Также возможны сокращения работников в банковской сфере.

Telegram-канал «Беларусь за МКАДом» публикует рассказ работника банка в Ельске:

— Мы не просто в шоке, мы в упадническом настроении. Все работники прекрасно помнят опыт прошлых лет. Не было валюты долгий период, из-за этого на нас выливалось тонна грязи, сейчас всё это повторяется.

Заподозрили неладное ещё тогда, когда нам в марте пришли методички о возможном возвращении системы прошлых лет. В то время ограничивали продажу в одни руки и только по паспорту. Прошёл месяц и всё было в порядке, все выдохнули, но всё было временно.

Все прекрасно видят что происходит, поэтому нет никаких надежд на улучшение. Также возможны сокращения работников в банковской сфере.

Отметим, что белорусы массово скупают валюту, снимают сбережения в долларах. Также у властей начинаются проблемы с долларами из-за санкций США, которые в ближайшее время вступят в силу.

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