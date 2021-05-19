Что за самолет упал в Барановичах?
- 19.05.2021, 14:05
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Белорусские военные получили его от РФ.
В Барановичах потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Оба летчика при этом погибли.
Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович - летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб.
Что за самолет упал в Барановичах?
Независимые СМИ сообщают что, это один из 12 учебно-боевых ЯК-130, которые поступили на вооружение в ВВС Беларуси в рамках договора между Министерством обороны республики и российским ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» совсем недавно, в 2019 году.
На фото можно разглядеть обломок и сравнить его с раскраской белорусских Як-130.