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Что за самолет упал в Барановичах?

  • 19.05.2021, 14:05
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Что за самолет упал в Барановичах?

Белорусские военные получили его от РФ.

В Барановичах потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Оба летчика при этом погибли.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович - летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й шаб.

Что за самолет упал в Барановичах?

Независимые СМИ сообщают что, это один из 12 учебно-боевых ЯК-130, которые поступили на вооружение в ВВС Беларуси в рамках договора между Министерством обороны республики и российским ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» совсем недавно, в 2019 году.

На фото можно разглядеть обломок и сравнить его с раскраской белорусских Як-130.

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