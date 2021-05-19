«Режим готовит большое ограбление банков» 5 19.05.2021, 14:11

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Названы сроки и возможный сценарий полной потери белорусами валютных вкладов.

«Вся надежда режима – только на наши деньги. Именно поэтому он так боится акции «Банкомат-обменник-банк», которая стала настоящим народным движением», — пишет телеграм-канал Народного антикризисного управления (НАУ).

Авторы телеграм-канала предупреждают, что, по их сведениям, режим готовится реализовать план так называемого «большого ограбления банков» – это приведет к директивному отъему валютных депозитов у вкладчиков.

Коротко вероятный сценарий ограбления выглядит так:

1) 9 июля в стране будут введены строгие валютные ограничения, в соответствии с Законом №36-3. Продажа валюты и выдача валютных вкладов будут полностью остановлены.

2) Специальным указом банки обяжут выдавать валютные вклады белорусскими рублями по фиксированному курсу. А также – облигациями государственного «Агентства по управлению активами» (которые также могут быть использованы и для выдачи рублевых вкладов).

3) Валюта будет заморожена и изъята режимом на погашение его долгов. Вместо нее он просто напечатает новые рубли и облигации – которые и будут выданы валютным вкладчикам.

Одновременно с этим режим намерен продолжать грабить белорусов с помощью штрафов, поборов, принудительной продажи лотерейных билетов, добавления новых строчек в жировки и так далее.

Но его главная цель – более $5 млрд депозитов, которые все еще лежат на счетах белорусов.

«Поэтому сегодня мы должны дать ему четкий ответ: этих денег он не получит. Мы выведем все свои деньги из банковской системы и сделаем все, чтобы их сохранить», — призывает НАУ.

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