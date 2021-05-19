Медики выяснили, какое сочетание фруктов и овощей продлевает жизнь 19.05.2021, 14:24

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Исследование провели специалисты из Гарвардской школы.

Ежедневное употребление более пяти порций фруктов и овощей не даст дополнительных преимуществ для здоровья.

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана рассказали о лучшем сочетании фруктов и овощей, которое может помочь продлить жизнь, сообщает Express.

Исследовательская группа провела анализ данных о питании за 30 лет, которые были получены от более чем 2 000 000 участников по всему миру. Они выяснили, что полезным сочетанием является употребление каждый день двух порций фруктов и трех порций овощей.

«Эта сумма, вероятно, дает наибольшую пользу с точки зрения профилактики серьезных хронических заболеваний и является относительно достижимой дозой для широкой публики», – рассказал ведущий автор исследования Донг Ван.

Примечательно, что ежедневное употребление более пяти порций фруктов и овощей не даст дополнительных преимуществ для здоровья. При этом наибольшую пользу для здоровья человека приносят такие фрукты и овощи, как цитрусовые, шпинат, капуста, а также ягоды, наименьшую пользу – картофель, кукуруза, горох.

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