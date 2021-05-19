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Крушение самолета в Барановичах: летчики катапультировались в самый последний момент

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  • 19.05.2021, 14:34
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Крушение самолета в Барановичах: летчики катапультировались в самый последний момент

Героический поступок.

В Барановичах потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Оба летчика при этом погибли.

Если посмотреть на фотографии и место крушения самолета, можно предположить, что летчики катапультировались в самый последний момент, а высота была критической: на стенах двухэтажного дома висит парашют.

Летчики старались отвести самолет от жилых домов, а район был очень густо застроен.

Если посмотреть на карту, то видно, что крушение произошло в единственном месте, где нет жилых построек.

Фактически летчики Ничипорчик Андрей и Куканенко Никита повторили подвиг Героя Беларуси Владимира Карвата, который ценой своей жизни отвел горящий самолет от населенного пункта.

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