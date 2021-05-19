Крушение самолета в Барановичах: летчики катапультировались в самый последний момент

Крушение самолета в Барановичах: летчики катапультировались в самый последний момент2
- 19.05.2021, 14:34
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Героический поступок.
В Барановичах потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Оба летчика при этом погибли.
Если посмотреть на фотографии и место крушения самолета, можно предположить, что летчики катапультировались в самый последний момент, а высота была критической: на стенах двухэтажного дома висит парашют.
Летчики старались отвести самолет от жилых домов, а район был очень густо застроен.
Если посмотреть на карту, то видно, что крушение произошло в единственном месте, где нет жилых построек.
Фактически летчики Ничипорчик Андрей и Куканенко Никита повторили подвиг Героя Беларуси Владимира Карвата, который ценой своей жизни отвел горящий самолет от населенного пункта.