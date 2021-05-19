Эстония подписала документ о поддержке вступления Украины в ЕС 19.05.2021, 14:46

Балтийская страна настроена способствовать Киеву в достижении критериев членства.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, пребывающей с официальным визитом в Киеве, сообщает пресс-служба украинского президента.

Кая Каллас поблагодарила Владимира Зеленского за теплый прием. «Украина всегда в сердце эстонского народа. И мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках – это Европейский Союз, НАТО, ООН», – подчеркнула она.

По результатам переговоров они подписали Совместное заявление относительно приоритетных направлений двустороннего сотрудничества. В документе отдельно зафиксирована готовность Эстонии поддержать будущее вступление Украины в ЕС и настроенность способствовать государству в достижении критериев членства.

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